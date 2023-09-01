Как будет работать программа «Нацфонд-детям»?

6 миллионов 700 тысяч казахстанцев охватят проектом «Нацфонд-детям», которую глава государства инициировал год назад. На всех них разделят половину инвестиционного дохода национального фонда. Казахстанцы говорят, программа хорошая.

В Минфине говорят, сейчас разработан проект закона, где предполагается реализация проекта, он находится на рассмотрении Мажилиса Парламента, далее его направят в Сенат и на подпись главе государства. Завершить подготовительные работы планируют до конца года, а первые средства начислить уже в конце января, начале февраля 2024 года. Таким образом на счета детей ежегодно будет поступать около 150-160 долларов, но может и больше.

«В случае если инвестиционная доходность национального фонда будет увеличиваться, соответственно данная сумма будет расти. До достижения совершеннолетия эти средства будут условными, они будут находиться в национальном фонде с ними будут совершаться все операции которые совершаются в национальном фонде, то есть здесь мы предусматриваем увеличение инвестдохода и увеличение причитающейся суммы, фактически эти средства можно будет получить по достижению ребенком совершеннолетия», — говорит Айбол Аргынгазинов, директор департамента бюджетного кредитования министерства финансов РК.

Посмотреть сумму выплат можно будет онлайн по ИИН, через портал электронного правительства. Оператором программы выступит ЕНПФ. По словам экономистов, такие программы успешно работают и в других странах. Эти средства будут являться подспорьем для молодых людей а также положительно повлияют на подотчетность компании.

«Общественность больше будет уделять внимание их работе, не просто, а в плане улучшения доходности компании, кого будут назначать, это будет широко обсуждаться потому что от этой эффективности госкомпаний будет зависеть насколько большие средства будут поступать», — говорит Арман Байганов экономист.

Прогнозируемая сумма накоплений ребенка до 18 лет может составить порядка 3,5 тысяч долларов. При достижении совершеннолетия, средства будут являться собственностью ребенка, и их можно будет потратить на покупку жилья на территории нашей стране, а также оплату обучения здесь или за рубежом. При этом если средства не будут использованы в течение 10 лет после, их переведут на пенсионный счет гражданина.