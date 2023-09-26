Как шымкентские бригады скорой помощи борются с коррупцией

Cотрудники скорой помощи присоединились к волонтерами Антикора в Шымкенте.

На всех машинах неотложек разместили информацию о том, куда обращаться, если вас преследуют коррупционеры. Представители управления здравоохраенения сами изъявили желание участвовать в новом проекте «Антикоррупционное волонтерство».

Наклейки «Пара алма, пара берме» с номером горячей линией Антикора, по словам медиков, помогут искоренить взяточничество в Шымкенте.

Садуакас Омаров, инженер по безопасности дорожного движения станции скорой медицинской помощи г. Шымкента:

«Сам лично с коррупцией не сталкивался. Думаю, эти наклейки в будущем помогут снизить статистику коррупции в Шымкенте. Всё это было организовано сотрудниками скорой медицинской помощи. Мы стали волонтёрами Антикора по своей инициативе, хотим свою лепту добавить в борьбе с коррупцией. Наклейки Антикора развешены на ста машинах скорой помощи, работают вообщем у нас 102 бригады».

К проекту «Антикоррупционное волонтерство» в Шымкенте присоединились компании Shymkent Bus, КТЖ и авиакомпания «Scat». От активистов борцы с коррупцией ждут инициативы. Благодарны будут и за отслеживание эффективности расходования бюджетных средств, на сайте госзакупок и мониторингу проблемных вопросов мегаполиса.