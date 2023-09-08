Каждый пятый казахстанец — игрок

Казахстанцы все чаще становятся зависимыми от азартных игр.

В мажилисе решили бороться с лудоманией новыми законодательными мерами. Депутаты разработали проект который может помочь системно бороться с незаконным игорным бизнесом и помочь зависимым.

Амир — азартный игрок. Парень понимал, что его жизнь катится под откос, но слепо следовал по этой дороге в уверенности, что понимает, что вокруг него происходит. Сначала у парня был спортивный интерес, который затем перерос в азартную зависимость.

«Первая моя ставка была киберспорт. Я осознавал, что это плохо, я понимал, что однажды это все догонит меня. Будут говорить, что я задолжал, меня будут искать и так далее. Но с другой стороны, я верил, что могу все исправить с помощью одной ставки, просто бы найти такую ставку, чтобы я поставил 10 миллионов а нашел 100 миллионов, но к сожалению такой ставки я не нашел», — говорит Амир, лудоман.

По словам специалистов, лудоманы — отличные манипуляторы. Они с легкостью врут близким, занимают деньги, берут микрозаймы и большие кредиты, в надежде получить прибыль от ставки. А когда проигрывают, берут снова и снова. Игромания приобрела угрожающий масштаб. В Мажилисе привели только приблизительные цифры, в Казахстане лудоманией страдает каждый пятый молодой человек. Специалисты говорят, все дело в рекламе, которая заполонила страну.

«Реклама везде абсолютно. Ты идешь мимо по улице, у тебя билборд висит с какой-то знаменитостью, которая говорит, что это хорошо. Телеграм, инстаграм, там также идет реклама. Ты листаешь, в истории каждый раз выходит реклама, где у тебя авторитетная личность, которая добилась какого-то успеха, показывает тебе, что вот давай сыграй, я же смог», — говорит Артур Котенко, руководитель программы реабилитации.

Находящиеся в игровой зависимости, как правило достаточно депрессивны, поэтому им в принципе сложно увидеть действительное положение вещей. Таким людям нужна помощь, чтобы они могли вернуться к более-менее реалистичной оценке происходящего. Сделать это самостоятельно весьма сложно, поэтому лучше просить помощи у специалистов.