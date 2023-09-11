Конкурс национальной и этнической одежды «Тайказан» прошел в Туркестане

В Туркестане наградили победителей международного конкурса национальной и этнической одежды «Тайказан» имени Узбекали Жанибекова. В нем приняли участие дизайнеры из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

Все наряды для коллекций Сафия Ашур шьет сама. Дизайнер из Узбекистана окончила лабораторию моды Вячеслава Зайцева, а затем 16 лет назад открыла свой бренд одежды. Сафия принимала участие в десятках конкурсов, но больше всего гордится тем что ее наряды блистали на неделе моды в Нью-Йорке.

«Я вдохновляюсь обычно во время работы. У меня очень много разных коллекций, из них я привезла пахтагуль, наш узбекский национальный орнамент, есть ручная работа вышивка, я привезла разные коллекции к вам», — говорит Сафия Ашур дизайнер из Узбекистана.

На международном конкурсе национальной и этнической одежды «Тайказан» имени Узбекали Жанибекова свои наряды представили мастера из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана и Таджикистана.

«На конкурс было подано больше 30 заявок, отбор длился два месяца. Мы выбрали 15 дизайнеров так как их работы уникальные, авторские, многие коллекции были показаны на зарубежных именитых подиумах»,— говорит Мейыржан Алиакбаров организатор.

Гран-при международного конкурса «Тайказан» досталось Ирине Шариповой из Республики Узбекистан. І место заняла Лолита Ризабаева, дизайнер из Алматы, ІІ место между собой поделили Элиза Тентиева из Кыргызстана и Сафия Ашур из Узбекистана, на третьем месте оказались Кулян Жангутты из города Алматы, Тохир Ибрагимов из Республики Таджикистан и Шекимова Тоты из Костанайской области. Все они получили денежные призы.