На Шымкентском НПЗ возобновили производство АИ-95

Завод ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» (ПКОП, Шымкентский НПЗ) работает в штатном режиме. Выпускается вся номенклатура товарных нефтепродуктов, включая бензин АИ-95, сообщили в пресс-службе компании.

«25 августа наработана и паспортизирована партия АИ-95 в количестве 5 800 тонн, без снижения производства автобензина АИ-92. Дополнительно сообщаем, что замена теплообменника на ПКОП планируется в феврале месяце 2024 года», — проинформировали в компании.

Ранее на Шымкентском НПЗ наблюдались ограничения по выработке АИ-95, связанные с выявленным пропуском теплообменника LANPEC на установке каталитического риформинга.

По данным ПКОП, для обеспечения внутреннего рынка недостающие объемы бензина АИ-95 были временно компенсированы за счет увеличения производства данного вида топлива на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе (ТОО «АНПЗ») и Павлодарском нефтехимическом заводе (ТОО «ПНХЗ»). Также Минэнерго сообщало, что до конца августа завезет порядка 19 тысяч тонн бензина АИ-95 из России, что станет основным фактором в формировании цены на данный вид топлива.