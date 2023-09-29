Назначен новый начальник ДЧС Шымкента

Им стал генерал-майор Куанар Базарбаев, передает OTYRAR.
Такой приказ издал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан. Ранее Куанар Базарбаев занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана.
Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Бауыржан Сыздыков.
Куанар Базарбаев родился в 1967 году в селе Каратал Шалакынского района Северо-Казахстанской области. В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «инженер пожарной безопасности».
В органах гражданской защиты с 1992 года, начинал службу с пожарного. Далее работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей.
С 2015 по 2020 годы – начальник Департамента по ЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана.