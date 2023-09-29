Назначен новый начальник ДЧС Шымкента

Им стал генерал-майор Куанар Базарбаев, передает OTYRAR.

Такой приказ издал министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан​. Ранее Куанар Базарбаев занимал должность начальника Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана.

Нового руководителя коллективу представил вице-министр по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан генерал-майор Бауыржан Сыздыков.

Куанар Базарбаев родился в 1967 году в селе Каратал Шалакынского района Северо-Казахстанской области.​ В 2005 году окончил Кокшетауский технический институт МЧС РК по специальности «инженер пожарной безопасности».

В органах гражданской защиты с 1992 года, начинал службу с пожарного. Далее работал инспектором, руководителем дежурной службы пожаротушения, начальником пожарных частей.

С 2015 по 2020 годы – начальник Департамента по ЧС Мангистауской области, с 2020 по 2023 годы – начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям города Астана.

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