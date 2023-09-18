Отсрочку от армии можно получить онлайн

Получить отсрочку от призыва на воинскую службу можно онлайн, передает OTYRAR.

В филиале Госкорпорации «Правительство для граждан» по г. Шымкент рассказали, как призывники, которые имеют право на отсрочку, могут подать заявление на государственную услугу не посещая ЦОН. Они могут сделать это через портал электронного правительства.

Для того, чтобы подать заявку, необходимо выполнить несколько простых шагов:

— Авторизуйтесь на портале eGov.kz;

— В разделе «Воинский учет и безопасность» во вкладке «Воинская служба» выберите услугу «Предоставление отсрочки от призыва»;

— Кликните «Заказать услугу онлайн»;

— Заполните данные о себе (укажите причину отсрочки или освобождения, загрузите электронные копии документов);

— Подпишите услугу с помощью ЭЦП.

Отметим, что срок оказания услуги 6 рабочих дней. Ответ от государственного органа поступит в личный кабинет пользователя.

К слову, с 1 марта текущего года призывники могут узнать свой статус о прохождении воинской службы посредством СМС-сообщения. Благодаря этому нет необходимости в предоставлении всевозможных справок и документов. Для получения сообщения необходимо чтобы номер телефона был зарегистрирован в базе мобильных граждан.

Напомним, отсрочка предоставляется по следующим обстоятельствам:

по семейным, в случае продолжения образования и по состоянию здоровья.