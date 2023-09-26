Пустые обещания и бюрократия. На что жаловались жители новому акиму Шымкента

Новый аким Шымкента Габит Сыздыкбеков, начал встречи с населением.

Это вторая встреча с населением, но первая с жителями определенного района. Абайский район один из самых густонаселенных. Жители главу города встречают не только с добрыми пожеланиями, но и с жалобами на некоторых чиновников, по словам жителей, бюрократия мешает городу развиваться.

Аким в свою очередь заверил, что эту проблему акимат будет искоренять. Габит Сыздыкбеков просит людей, сообщать о проблемах и помогать в работе таким образом.

«Есть среди нас люди, которые создают бюрократические барьеры, их нужно искоренять. Мы будем над этим работать. В свою очередь хочу попросить вас, чтобы также активно сообщали о проблемах, нам это поможет улучшить наш город еще больше», — говорит аким.

ПЛАНЫ АКИМА

Итак, новый аким Габит Сыздыкбеков с момента своего назначения, не только осматривается. Глава изучает проблемы, старается людям пока ничего не обещать. При этом, узнает проблемы из первоисточника, то есть от самих жителей. Аким слушает ответы своих сотрудников и дает указания. Больше всего вопросов по газификации. Жители массива Кайнар-Булак просят ускорить процесс.

На вопрос с газификацией аким попросил ответить главу района. Бухарбай Парманов заверил, что для завершения работ осталось дождаться поступлений из бюджета.

«Около 5-ти миллиардов тенге нужно, ждем поступления из республиканского бюджета. А так у нас работы завершены на 50%», — говорит Бухарбай Парманов, аким Абайского района.

Глава мегаполиса пообещал, что будет изучать каждый вопрос детально, на некоторые проблемы реакция идет сразу. Он дает указание ответственным в ситуации разобраться и доложить ему об обстановке.

«Много работы в городе проведено, эта работа не будет останавливаться, будем улучшать наш город. План большие, сейчас я не буду ничего обещать, но вместе будем работать. Если я смогу решить определенный вопрос, значит я решу. Надеемся что проблем в этом не будет», — сказал аким.

КОММУНАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Еще один из проблемных вопросов — канализация. В городе массово меняют сети. Жители просят полностью обновить все трубы и построить новое канализационно-очистное сооружение. В акимате уверяют, работы будут завершены в сроки. Все ремонтные работы контролируются соответствующими инстанциями.

Жители просят дороги, наладить подачу воды, построить школы там, где их нет. Просят улучшить подачу электричества и решить земельный вопрос.

ЛИЧНЫЙ ПРИЕМ

Много вопросов прозвучало личного характера, одни просят помочь с получением жилья, другие просят оказать поддержку с лечением. На месте ответственные выясняют ситуацию и дают ответы. На каждой встрече с акимом присутствуют все руководители управлений и департаментов.

ИТОГ

Встреча с акимом длилась почти четыре часа. Глава Шымкента выслушал всех и пообещал, на вопросы, которые остались без ответа, приехать на место и изучить проблему.