С ноутбуком возле трассы вынуждены сидеть учителя из села Аккум

Село Аккум Казыгуртского района славится своими живописными пейзажами и … плохим интернетом.

Для обычного звонка с мобильного телефона местным жителям приходится подниматься в горы, передает OTYRAR. Больше всего страдают из-за отсутствия связи учителя сельской школы. Их обязали ежедневно заполнять электронные журналы. А школьники вынуждены изучать информатику только в теории. Школьные компьютеры, пылятся на столах.

«К нам из районного центра отправляют много электронных писем. Открыть их без интернета невозможно. Поэтому мы часто за это получаем выговоры», — говорит Алмас Сарман, учитель информатики.

При этом в самой школе интернет как бы есть. Вот только в месяц выделяют всего 10-ть гигабайт. Этого катастрофически мало, трафик заканчивается в первые три дня. О скорости интернета и говорить нечего.

После наставлений директора школы, педагоги собираются в путь, в поисках интернета. Учителя признаются, так они работают уже больше двух лет. Встав у обочины дороги, вооружившись ноутбуками педагоги заполняют электронные журналы. Ну а в холода, учителя напрашиваются в гости к жителям соседнего села.

«Иногда в кафе заходим, где работают знакомые. Но, там и спиртное распивают и шумят люди. Сядем в дальний угол и выполняем работу. Каждую четверть мы еще должны сдавать отчет. Вот тогда нам приходится сидеть до 12-ти и до часу ночи. Наши дети остаются без присмотра. Мы не в школе, и не дома. Люди издеваются, что вот мол аккумские учителя как цыгане, или говорят, мол, вон как мы отдыхаем. А нам вообще не до смеха», — говорит Куралай Кожабергенова, учитель начальных классов.

Чиновники о ситуации знают. Говорят, в селе была установлена спутниковая станция, которая мало что поменяла. Чтобы решить проблему необходимо установить 45-ти метровую вышку. Даже спонсор нашелся. Вот только договориться с оператором сотовой связи не удалось.

«Сейчас проводится программа ГЧП 2.0. Со стороны министерства будет проведена оптика. Планируется к концу этого или в следующем году начать работы по прокладке оптики. Надеемся, что после этого качество работы базовой станции улучшится», — рассказал Ерсаин Нурлыбек, главный инспектор отдела Казыгуртского районного акимата.

Чиновники обещают, связь в селе будет. Говорят, что базовая станция была установлена неправильно – и намерены протянуть оптическую линию. Правда, точных сроков специалисты не называют.