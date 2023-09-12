Склонил школьницу к сексу, снял это на видео и довел до суицида: подсудимому вынесли приговор

Шокирующее преступление произошло в Туркестанской области. В суде села Аксукент Сайрамского районе вынесли приговор 19-летнему подсудимому, передает OTYRAR.

По материалам дела, несколько лет назад он обманом и обещаниями жениться, склонил несовершеннолетнюю знакомую к половым отношениям.

После, снял пикантное видео и стал шантажировать школьницу. Платить она отказалась, тогда преступник осуществил свой злой умысел и распространил порногрофические материалы. После обнародованного видео, пострадавшая пыталась наложить на себя руки.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Вина подсудимого доказана показаниями свидетелей, заключениями экспертов, протоколами осмотра места происшествия, очными ставками и вещественными доказательствами».

Прокурор поддержал обвинение и запросил для подсудимого 7 лет и 6 месяцев лишения свободы. Подсудимый полностью признал свою вину и попросил смягчить наказание, но суд отказал.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«Подсудимый был приговорён к лишению свободы на срок 7 лет и 6 месяцев с лишением права заниматься педагогической деятельностью и работой с несовершеннолетними на срок 2 года, лишением свободы в учреждениях среднего режима уголовного характера-исполнительной системы. Приговор суда вступил в законную силу».