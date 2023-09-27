Смертельное ДТП на трассе Бадам в Шымкенте

Смертельное ДТП в Шымкенте — один погиб, еще трое пострадали, передает OTYRAR.

Трагедия произошла 27 сентября, около 4 часов утра, на трассе Бадам в трех километрах от жилого массива Алтынтобе.

Водитель Mercedes-Benz W210 на большой скорости не справился с управлением. Автомобиль выехал на встречную полосу, после чего «вылетел» с трассы в поле и перевернулся, передает корреспондент программы «Экстренный вызов».

На месте аварии погиб 19-летний пассажир Mercedes. Троих пострадавших в ближайшую больницу отвез водитель проезжающего мимо эвакуатора.

Среди госпитализированных двое 22-летние и 19-летний парень. Один из них находится в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой.

Сотрудники полиции проводят обследование места аварии.