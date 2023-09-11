Учительница нового акима Шымкента рассказала каким он был учеником

Акжан Жунисова преподает арабский язык в №65 школе имени Ыбырая Алтынсарина. Её педагогический стаж превышает 34 года. Учитель говорит: может забыть многое, но своих учеников — никогда.

Среди ее успешных выпускников — новый аким Шымкента. Классный руководитель Габита Сыздыкбекова рассказывает, что он всегда был целеустремленным и любознательным учеником, никогда не опаздывал на уроки и отвечал на вопросы уверенно.

«Мы всей школой очень рады, тому что Габит стал акимом. Поздравляем его. У него всегда было свое мнение и лидерские качества. Габит всегда активно участвовал в школьных мероприятиях. Сегодня он доказал всем свои способности и стал акимом. Помню, в 2017 году была встреча выпускников. 20 лет тогда исполнилось, с окончания школы. Тогда он работал в посольстве Франции. Его одноклассники тогда позвонили ему по видеосвязи. Мы поговорили с ним по телефону и я поняла, что он скучает по Родине, он даже прослезился. Также заметили, что он ни капельки не изменился, остался таким же целеустремленным»,— делится воспоминаниями Акжан Жунисова учитель №65 школы-гимназии им. Ы. Алтынсарин.

Сейчас Габит Сыздыкбеков говорит на нескольких языках. Любовь к их изучению, учителя заметили сразу. Нуржамиля Султанбекова преподавала будущему градоначальнику Шымкента ораторское искусство. Педагог вспоминает, что выступления Габита Сыздыкбекова всегда были особенными.

«В его классе было очень много учеников с лидерскими качествами и Габит среди них был одним из лучших. Его глаза сверкали по-особенному. Никогда не было такого, чтобы он не приходил на урок не готовым, он всегда учился на отлично и искал информацию в разных источниках. Помню, в школьные годы они ставили сценку. Показывали образы казахских ханов и биев. Отдельная благодарность его родителям, мама Габита активно участвовала в его школьной жизни, не пропускала его выступления. Ученика, который будет лидером, всегда заметно, и в нем есть все необходимые качества. То, что он стал акимом, мне кажется закономерность»,— говорит Нуржамиля Султанбекова, учитель №65 школы-гимназии им. Ы. Алтынсарина.

Алия Турсынбекова не только помнит Габита Сыздыкбекова, но и следит за его успехами. Учительское сердце сжалось от гордости, когда она узнала о назначении Габита акимом Шымкента.

«Я преподавала Габиту казахский язык и литературу. В начале четверти мы даем ученикам определенные произведения, которые нужно прочитать. И тот, кто хочет получить пятерку, должен прочитать все. Габит однажды поступил необычно, он спросил у тех учеников, которые прочли все произведения полностью и решил пересказать их мне. Я это сразу поняла и начала задавать вопросы ему, он растерялся. После этого он никогда так не поступал и никогда не повторял свои ошибки два раза. И тогда я ставила Габита в пример другим ученикам, потому что он сдержал свое слово. Сейчас он стал акимом и я уверена, что он будет самым близким к народу акимом. Я очень рада за него»,- рассказывает Алия Турсынбековаучитель №65 школы-гимназии им. Ы. Алтынсарина.

Габит Сыздыкбеков окончил Казахский государственный юридический университет в столице, а затем элитный вуз — дипломатическую академию министерства иностранных дел России. Трудовую деятельность новый аким Шымкента начал в 2004 году в должности атташэ Службы государственного протокола МИД Казахстана. Два раза он уходил в Сенат на пару лет, там он курировал вопросы международных отношений.

До 2021 года Габит Сыздыкбеков работал на разных должностях в структуре МИДа — был секретарем Департамента Европы и Америки, начальником управления Департамента Азии и Африки, был советником посольства Казахстана во Франции и был послом Казахстана в Сербии. В Казахстан вернулся на должность первого заместителя Руководителя Канцелярии Премьер-министра, а с февраля этого года переведен первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства. 5-го сентября Габит Сыздыкбеков стал акимом Шымкента.