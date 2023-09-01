Вопрос о строительстве АЭС будут решать все казахстанцы на референдуме

Касым-Жомарт Токаев предложил вынести на общенациональный референдум вопрос о строительстве или отказе от возведения АЭС.

«Особо важным экономическим и политическим вопросом стало развитие атомной энергетики. Вы знаете, что существуют разные мнения по поводу целесообразности строительства АЭС в нашей стране. С одной стороны, Казахстану как крупнейшему производителю урана в мире надлежит иметь собственную атомную генерацию. Некоторые специалисты высказываются за строительство станций с малыми реакторами. С другой, у многих граждан и ряда экспертов есть опасения касательно безопасности атомных станций.

И это понятно, учитывая трагическое наследие Семипалатинского ядерного полигона. Нужно продолжить общественные слушания и всестороннее широкое обсуждение по данному вопросу, В 2019 году в своей предвыборной платформе я обещал, что по наиболее важным стратегическим проблемам решения будут приниматься посредством референдумов.

Строительство или отказ от возведения АЭС – это крайне важный вопрос, касающийся будущего нашей страны. Поэтому предлагаю вынести его на общенациональный референдум. По конкретным срокам определимся позднее».

Минэнерго РК позже сообщит о сроках проведения референдума по строительству АЭС.

Специалистам также предстоит определить формулировку вопроса, который будет вынесен на всеобщее голосование.