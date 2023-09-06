Знаменитый фуд-блогер Бурак Оздемир откроет ресторан в Туркестане

Король гигантских блюд и всемирно известный шеф-повар Бурак Оздемир приехал в Туркестан в качестве туриста.

Он посетил Караван-сарай и главную достопримечательность Туркестана – мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Во время прогулки, турецкий шеф-повар встретился с акимом Туркестанской области. В пресс-служба акимата сообщили, что встреча не была запланированной.

После прогулки Дархан Сатыбалды обсудил со звездой Instagram его дальнейшие планы. Как выяснилось, Бурак Оздемир был в восторге от национальной кухни и планирует открыть в Туркестане свой ресторан. Иностранному гостю аким области вручил подарок: казахский чапан и сувенир в виде «тайказана».

«Он прибыл в Туркестан, мы узнали об этом из социальных сетей. Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды вечером гуляет по Туркестану. Во время прогулки он случайно встретил Бурака Оздемира. Шеф-повар поделился с акимом своими планами. Аким пригласил его в гости и сказал, что будет поддерживать в начинаях»,- рассказали в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Бурак Оздемир стал популярным в 2016 году, когда стал активно вести свой Instagram. Он делился с подписчиками роликами, на которых готовит свои фирменные блюда. Первые его видео воспринимали немного странно: мужчина как-то неуклюже резал овощи и почти не отрываясь смотрел в камеру с блаженной улыбкой. Еще одним обязательным атрибутом роликов — были эффектные трюки с огнём.

Бурак иногда доверял их звездным гостям, благодаря чему его популярность в интернете только росла. Сейчас в Инстаграме его аудитория насчитывает больше 53 миллионов людей. Также он освоил новую соц.сеть — TikTok. Там у него уже больше 73 миллионов подписчиков. В турецкий ресторан приезжают гости со всего мира, в том числе знаменитости, среди которых американская хип-хоп певица Игги Азалия, российский боец Хабиб Нурмагомедов, бразильский футболист Роналдиньо и многие другие.

После Туркестана Бурак Оздемир отправился в Ташкент. В Узбекистане турецкий шеф-повар организовал благотворительную акцию по раздаче плова.