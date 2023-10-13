Добро как призвание: как поднять престиж казахстанского волонтёра

«Национальная волонтёрская сеть» начинает комплекс мероприятий направленных на поддержку волонтёрского движения. Об этом на брифинге в информационно-коммуникационном центре рассказали представители добровольного движения и руководители «Молодёжного ресурсного центра». Все мероприятия проводятся при поддержке правительства и предусматривает привлечение самых широких кругов населения.

Мероприятия направленные на поддержку волонтёрского движения пройдут во всех областях Казахстана и трех городах республиканского значения. Для качественной реализации проекта в нём предусмотрено участие представителей Министерства культуры и информации, неправительственных организаций и международных организаций работающих в этой сфере. Пока организаторы мероприятия объезжают регионы республики с разъяснениями целей этой инициативы.

«Шымкент это тринадцатый регион, который мы посещаем. В первую очередь, в ходе наших посещений мы проводим обучающие семинары для государственных служащих на которых представляем методичку как работать с волонтёрами. Необходимость этого мероприятия подчёркивается и тем, что на прошедшем международном форуме волонтёров президент республики Касым-Жомарт Токаев сказал о важности выстраивания отношения между государством и обществом», — рассказывает руководитель направления по взаимодействию с регионами ОЮЛ «Национальная волонтёрская сеть» Акерке Кусанова.

Объезжая регионы, руководители волонтёрского движения принимают предложения местных организаций о том, что можно сделать для того чтобы дать толчок развитию взаимоотношениям государства и общества. Все рекомендации будут тщательно рассмотрены и наиболее существенные будут утверждаться на государственном уровне.

Как говорят представители молодёжных организаций для поощрения деятельности волонтёров предусмотрены разные мероприятия.

«Со стороны молодёжных ресурсных центров так же будет оказываться содействие в привлечении новых членов в ряды волонтёрского движения. В этом направлении предусмотрено много различных мероприятий, такие как организация летних лагерей, проведение специальных семинаров и другие планы, которые сделают более привлекательным участие в волонтёрском движении», — говорит руководитель КГУ «Молодёжный ресурсный центр» Магжан Исахов.

Сегодня в Шымкенте насчитывается около десятка крупных волонтёрских организаций и около сорока организаций в различных учебных заведениях. Их предложения по оптимизации работы волонтёров так же могут войти в Дорожную карту развития волонтёрства на 2024- 2027 годы.