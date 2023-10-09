ЭКСКЛЮЗИВ: житель Тель-Авива рассказал об обстановке в Израиле

Бывший гражданин Узбекистана рассказал изданию OTYRAR о ситуации в Израиле. В целях безопасности имя источника изменено.

Роман переехал из Ташкента в Тель-Авив 32 года назад. За всю историю его пребывания, такого ужаса не было никогда, говорит мужчина. По его словам, нападение ХАМАС на Израиль, ранним субботним утром, соизмеримо лишь с масштабами войны «Судного дня» 1973 года, когда Египет и Сирия в священный иудейский праздник нанесли удар по Израилю.

Роман живет приблизительно в 100 км от границы Сектора Газа. Войска ХАМАС проломили стену в 6:30 утра и начали атаку.

«Они заехали на 40 джипах TOYOTA как в фильмах про террористов, на джипах, где сверху с автоматами люди стоят. При этом, они как бы запустили парапланы, по воздуху и по воде пытались заехать. Они захватили 22 населенных пункта. Они взяли в заложники людей. Там неподалёку от границы проходил музыкальный фестиваль, где было около 3000 человек и в 6 утра они прервали эту вечеринку и тупо стреляли во всех. Забирали в плен. Для израильской армии это стал большой провал. На этой вечеринке поубивали сотни человек. Дочь моей знакомой пропала на этой вечеринке и до сих пор не найдена. Мать не знает в плену ли дочь, либо убита».

По словам Романа, люди находятся в ужасе. И всех волнует вопрос: как израильская разведка и армия могла допустить проникновение ХАМАС через границу. Израильские СМИ сообщают о том, что участники движения ХАМАС переодевались в полицейскую форму, останавливали мирных жителей, которые ехали на пикник и стреляли в них прямо в машине.

«Сейчас нет возможности решать проблему «кто виноват?». Сейчас Израиль конкретно в состоянии войны. Уже вызваны резервисты в армию, брошены все силы. Сейчас если они зайдут в Газу они могут вообще все уничтожить. Единственное, что их сдерживает это 130 человек-пленных, вот это немного тормозит. Если бы был более решительный премьер, то уже в воскресенье Газа была бы стерта с лица земли», — говорит Роман. (имя изменено. Прим. автора)

В воскресенье в 30 км от дома Романа взорвалась очередная ракета. Мужчина говорит, что он находится в зоне риска, так как живет на последнем верхнем этаже. Но во всей ситуации, жаль мирных граждан, считает Роман.

«Столько людей планировали свою жизнь, строили свои дома, и все это рушится лишь одним ударом ракеты», — рассказывает Роман.

18-летний сын Романа сейчас находится в армии. Его призвали 19 сентября. Он проходит курсы молодого бойца, по плану их не должны высылать на поле боя, но отец все равно переживает за жизнь своего ребенка.

Свое вторжение ХАМАС объясняет тем, что в период священного для мусульман месяца Рамадан, израильские силовики проникли в мечеть Аль-Акса, тем самым осквернив её. Группа палестинцев забаррикадировались внутри мечети, услышав сообщения о том, что еврейские религиозные экстремисты планируют принести на Храмовой горе в жертву козу. Хотя израильская полиция и Главный раввинат ранее заверили, что не допустят этого действия, запрещённого израильским законодательством.

В итоге столкновения с полицией пострадало 50 палестинцев. На них полиция напала с дубинками, стреляла резиновыми пулями. Также по словам палестинцев, полиция использовала светошумовые гранаты. А палестинцы, в свою очередь кидались камнями, били палками и поджигали фейерверки.

НЕЗАКОННАЯ ОККУПАЦИЯ ПАЛЕСТИНЫ

В октябре 2022 года Комиссия ООН в своем докладе (подробнее здесь) на Генеральной Ассамблее заявила о том, что оккупация Палестины Израилем незаконна, с точки зрения международного права.

Авторы доклада указывают на то, что израильское правительство ограничивает доступ палестинцев к чистой воде, ограничивают доступ для получения средств к существованию и в целом негативно влияют на все сферы жизни граждан.

Тогда комиссия призвала Генеральную Ассамблею срочно запросить у Международного Суда ООН консультативное заключение о правовых последствиях отказа Израиля прекратить оккупацию палестинских земель.

УБИЙСТВО РАДИ УБИЙСТВА

Обе стороны конфликта отличились особой жестокостью. В первый же день стало известно о 20-летней гражданке Германии Шани Лук. Девушка со своим парнем приехала на музыкальный фестиваль. По итогу, девушку схватили участники движения ХАМАС. Шокирующий ролик, где Шани с серьезными травмами конечностей лежит лицом вниз на кузове пикапа, поверг в ужас весь мир. Родители опознали дочь по тату на её ноге, которая видна в видео. Судьба девушки до сих пор не известна.

Также в городе Сдерот, на улицах лежат трупы мирных граждан. Фотография трех расстрелянных бабушек, которые сидели на скамейке также было показано в СМИ.

Видео, на котором два израильтянина глумятся над телами мертвых палестинцев, также зрелище не для слабонервных. На кадрах молодой человек справляет нужду возле тела палестинца, а второй с разбега бьет обнаженный труп по голове.

По официальным данным, известно о 600 погибших и 1800 раненых во время нападения со стороны Израиля.

Со стороны Палестины с начала эскалации конфликта погибло около 400 человек. Ранения получили 2200 палестинцев.

При этом общественные деятели и власти Казахстана призывают население не поддаваться панике, доверять только официальным источникам информации.

Согласно информации МИД, в Секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть граждане, имеющих паспорта Казахстана. В основном, это гражданки, которые вышли замуж за палестинцев.

За последние два дня по горячей линии казахстанские дипломаты обработали 500 звонков, также создан чат, в котором состоит более 200 казахстанцев, которые сейчас находятся в Израиле.

МИД РК сообщает о 118 граждан РК, которые приняли решение вернутся на родину. Сейчас готовят спецрейс, чтобы вывезти их из Израиля.

Как стало известно, Казахстан отправит самолет за соотечественниками в Израиль. Air Astana выполнит рейс по маршруту Алматы-Тель-Авив-Алматы с технической посадкой в Актау. Вылет запланирован на 8:00.