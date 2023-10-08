Номера горячей линии для казахстанцев, находящихся в Израиле, опубликовало посольство РК

Посольство Казахстана в Израиле обратилось к казахстанцам, находящимся на территории страны, с просьбой соблюдать меры предосторожности.

«В связи с резким обострением ситуации в сфере безопасности Посольство Казахстана в Израиле настоятельно рекомендует всем казахстанским гражданам (в частности находящимся на юге страны), соблюдать указания Командования тыла, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей», — говорится в сообщении.

Дипломаты также указали номера телефонов для связи. Телефон Посольства Казахстана в Тель-Авиве для экстренной связи: +972 (3) 741 78 05 (дежурный), +972 55 273 38 13 (мобильный, whatsapp), +7 700 111 31 96 (whatsapp).