Если вам позвонил мошенник: как не дать себя обмануть?

Недавно на телефон мне поступило сообщение от нашего домкома.

Точный текст воспроизвести не могу, так как сразу удалила его по прочтении. Однако смысл помню, что-то вроде: «Уважаемые жильцы! Появился новый вид телефонного мошенничества. Вам звонит неизвестный и просит вас ответить на вопрос: «Если вы делали прививку от ковида, то нажмите цифру «1». Ничего не нажимайте и никому не отвечайте. За время вашего контакта

у вас с банковской карты могут списать крупную сумму. Будьте бдительны!».

В цифровых технологиях я – абсолютный ноль, а в телефонных мошеннических схемах – тем более. Так что меня по-своему восхищает технологическая подкованность жуликоватых граждан, которые могут проделывать такие изощренные трюки в бесконтактном визуальном пространстве. Изумляет и настораживает. Не станут ли наши мобильные телефоны злостными врагами нашей персональной безопасности? И где предел этому беспределу?!

Если ты, как на ладони…

Особенно меня напрягла одна видеозапись в YouTube, в которой прозвучала такая информация: «Недавно казахстанцы ужаснулись: их личные данные оказались в открытом доступе! Любой пользователь при желании одним кликом, может узнать о вас все: номер телефона, место проживания и прописки, место работы и даже индивидуальный идентификационный номер (ИИН), то есть все то, что мы считаем сугубо конфиденциальной информацией. Для этого надо лишь войти в сеть на определенный ресурс и найти в поисковике нужное имя».

Далее говорилось о том, что нам надо самим позаботиться о своей кибербезопасности, потому как спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Советы дельные. Надо, говорят, обязательно заиметь цифрового «двойника»: в нем будут находиться все ваши резервные данные, а для этого нужно лишь завести вторую SIM-карту. Кроме того, настоятельно советуют никогда не отвечать на звонки с незнакомых номеров телефона, не сообщать никому номера своих кредитных карт, ПИН-коды, пароли, словом, любую информацию о себе, дабы не облегчать мошенникам их вредоносную работу. По данным МВД Казахстана, только за три месяца этого года казахстанцы лишились более трех миллиардов тенге, ведь прогресс и в криминальной сфере не стоит на месте.

Мне лично больше нравится совет не отвечать на неизвестные номера, то есть на те, которые не высвечивают на телефоне имя, зафиксированное в ваших контактах. Ну а если кто-то к вам пробивается по делу? Если вы, не отвечая на звонок, упустите что-то важное и судьбоносное?

И на этот счет имеются советы, которые кратко изложу: «Чтобы уберечь себя от мошенников, рекомендуется вообще не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Так мошенники с большей вероятностью решат, что номером никто не пользуется, а значит, и звонить на него бессмысленно. А чтобы не пропустить важный звонок, можно включить автоответчик – на многих смартфонах эта опция встроена изначально».

Ну а если вас так и тянет ответить на звонок, стоит хотя бы не начинать разговор первым, а подождать пока это сделает собеседник – так еще можно сохранить шансы на определение вашего номера как «неактивного». Если звонок действительно важный, то это будет сразу ясно с первых слов звонившего. Мошенники же работают по скрипту и с ходу начинают разыгрывать схему, после чего вам надо лишь быстро отключиться.

Если же вы человек с юмором и захотите поводить афериста за нос, то можно прикинуться «неподходящей» жертвой, ведь потенциальная жертва обманщика должна соответствовать минимальным требованиям, необходимым для ее успешного обмана. Она должна быть словоохотлива, иметь денежные средства и возможность их перевести на чужой счет. Если жертва какому-то из этих требований не отвечает, то и тратить время на нее бессмысленно. Вот, допустим, вы сразу же заподозрили, что в речах незнакомца проскальзывает что-то не то: начинает у вас что-то выяснять, уточнять, предлагать что-нибудь задешево, просит куда-то перезвонить и т.д. Как вы будете при этом его отшивать, зависит от вашей фантазии. Можно прикинуться больной, глухой (Ась? Я вас плохо слышу…), только что из деревни, в телефоне ничего не соображаю, да и вообще никакого счета у меня в банке нет, деньги храню под матрасом… В этом случае у мошенника первым отпадет охота с вами связываться – сам прекратит разговор…

Но при этом не берите на себя слишком много. Если вы намеренно вступаете в долгий диалог с аферистом, то есть опасность, что вас незаметно окрутят и охмурят. Ведь мошенники – неплохие психологи, они могут надавить на какую-нибудь вашу больную мозоль, ввести в искушение, посулить легкие деньги… Так что игра в «кто кого перехитрит» не всегда может кончиться в вашу пользу. Хотя нынешние аферисты и владеют цифровыми технологиями, а приемы у них не новые, примерно, как у цыган в былые времена. Сначала просят только слегка «позолотить ручку», а потом уже вычистят жертву без остатка…

Ничто не ново под луной

Вообще-то, воровство на доверии – одно из самых древних криминальных ремесел. Преступник в открытую вас не грабит, не подстерегает в подворотне, не глушит чем-то тяжелым по голове, чтобы потом обчистить карманы… Он работает чисто и красиво, разговаривает с жертвой культурно и ласково. Незаметно и обходительно вешает лапшу жертве на уши, после чего она добровольно идет к нему в руки. Именно поэтому такого рода преступления так редко караются законом.

Разумеется, у нас в Казахстане есть статья Уголовного кодекса, предусматривающая наказание за мошенничество, но в случае телефонного «грабежа» все предельно усложняется. Допустим, вы, поддавшись уговорам, сами лично перевели деньги кому-то на карту, а потом, спохватившись, бежите в полицию. Что вы там скажете? Да, мол, сама перевела и отдала. Или сама назвала номер своей карты и все свои данные… И что ожидаете услышать? «Сам дурак», – и ничего более.

Было бы неверно думать, что махинации с телефонами вошли в практику только сейчас, с наступлением цифровой эры. Помню случай из своей журналистской практики. Это было на заре ХХI века, когда мобильники у нас еще не вошли в обиход, а все пользовались только кнопочными и стационарными телефонами, которые тесно привязывали абонента крученым проводом к аппарату.

К нам в редакцию пришла пенсионерка 78-ми лет, ветеран ВОВ, инвалид II группы и слезно попросила ей помочь в долгой борьбе с «Телекомсервисом». В общем, мне предложили заняться этим делом, провести журналистское расследование и помочь восстановить справедливость.

Дело оказалось настолько курьезным, что поначалу над ним потешалась вся наша редакция. Телефонное ведомство обвиняло пенсионерку… в сексуальном баловстве по телефону. Коротко перескажу суть дела. В начале месяца Анна Ивановна (назову ее так) пошла платить за телефон, а в расчетном отделе ее «обрадовали»: оказывается, помимо абонентской платы, она должна еще оплатить за международные переговоры какую-то страшно баснословную сумму. (Уже не помню, какую, но на эти деньги пенсионерке можно было еще полгода жить припеваючи). Анна Ивановна опешила. За последние 5-6 лет она ни с одним «потусторонним» городом не связывалась, родственники все под боком. Так откуда такой долг?!

Свое возмущение она выразила в заявлении, в котором наотрез отказывалась платить за несуществующие услуги и попросила показать ей распечатку телефонных разговоров. Распечатку ей на руки не дали, но показали через окно. Действительно, бумага подтверждала, что она причем по ночам названивала по телефону в неведомое ТОО «Аллотель» и запрашивала «эротические сказки для взрослых» и некий «секс-коктейль». К этой услуге она обращалась, мол, целых четыре раза, а стоимость этой дорогостоящей услуги исчислялась по курсу доллара. Анна Ивановна недавно перенесла тяжелый гипертонический криз и, понятно, что такие непристойные намеки связистов здоровья ей не прибавили.

Но «Казтелеком» не отставал, посылал ей сердитые предупреждения: «Ваши разговоры подлежат оплате!» – и грозился судом. Забегая вперед, скажу, что эти деньги ей все-таки пришлось заплатить из своих «смертных» заначек. Наступивший в то время разнузданный дикий рынок и вел себя по-дикому: новоявленные монополисты не знали ни жалости, ни снисхождения…

Нет, редакция в моем лице пыталась чем-то помочь. По нашему запросу, например, было проведено «обследование абонентской линии по ГТС», которое, впрочем, показало, что «постороннее подключение не обнаружено».

Но ведь ясно же, что старая больная женщина, экономящая каждую копейку, едва сводящая, как говорят, концы с концами, едва ли бы пустилась в безумную дорогостоящую авантюру… Я специально поинтересовалась у знакомого телефонщика: «А возможен ли вариант постороннего подключения к чужой линии? Или это технически невозможно?» Связист ответил просто: «А хочешь, я сейчас перекину несколько проводов, и говори себе сколько угодно. Хоть с Парижем». Тут, как говорится, без комментариев…

Вовремя скажи: «Не верю!»

Так что, не удивляйтесь и не обольщайтесь: как нас дурили раньше, так и будут дурить впредь. Такая у мошенников работа, а с каждым годом они только нарабатывают свой «профессионализм». Схемы применяют все более сложные и изощренные.

Одна из самых циничных, когда вам звонят с сообщением, что ваш близкий (муж, брат, внук) попал в беду, ему грозит, допустим, тюремный срок, а чтобы дело не пошло в ход, надо срочно «задобрить» сотрудников полиции. Срочно переведите такую-то сумму на такой-то счет. Казалось бы, тут все шито белыми нитками, и только полный идиот может повестись на такой явный обман. Ну а если при этом вас называют по фамилии, имени и отчеству? Если точно называют имя мужа, брата, внука? Если соединяют якобы с сотрудником МВД, а тот грамотно, оперируя статьями закона, подтверждает сей факт? Не дрогнете ли вы от ужаса и паники? Многие так и попадались.

Просто запомните, сотрудники полиции никогда не будут вам звонить по телефону, а для мошенников нет преград для взлома любой базы данных. То есть, как раньше воры использовали наводчиков, которые сообщали им о богатых квартирах, так и сейчас, но уже на другом технологическом уровне кибермошенники никогда не «влезут» со своим звонком, предварительно не прощупав будущую жертву.

Это лишь один пример. А еще преступники могут представиться сотрудниками из службы безопасности вашего банка, устроителями какой-то беспроигрышной лотереи, работником какой-нибудь компании, которые тут же привезут вам шикарный презент… Да мало ли кем еще! Включите вовремя здравый смысл и не поддавайтесь соблазнам. Ваша безопасность – в ваших руках!

Елена ЛЕТЯГИНА