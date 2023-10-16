Как решат проблему низкого качества школьного питания в Казахстане

Казахстанские общественники планируют провести мониторинг школьного питания и создать единые нормы по стране, передает OTYRAR.

Четверо детей Айжан Ермеккызы ходят в школу. Все они обеспечены бесплатным горячим питанием. Правда, зачастую есть те блюда, которые им дают дети не хотят. Говорят, нередко в школьном меню бывают: каши, бобовые супы и макароны, которые школьники не очень любят. А вот мясных изделий практически не бывает.

«Я не слышала, чтобы дети говорили, что там есть мясо, котлеты там. Конечно, мы даем им карманные деньги, чтобы они купили ту еду или то иное, что они хотят», — говорит Айжан Ермеккызы, жительница Шымкента.

О низком качестве школьного питания говорят и эксперты. По их словам, сейчас в Казахстане нет единого стандарта школьного питания, в каждом регионе он свой. Кроме того, нужно сделать так, чтобы блюда были не только полезными и но и вкусными. Еще одна проблема — низкий уровень местного содержания продуктов. Эксперты предлагают создать в каждом регионе продуктовые хабы, куда производители могли бы свозить продукты, там же их перерабатывать и поставлять напрямую в школы.

«Эти комбинаты питания должны как-то повысить уровень питания детей в школах. Культуры питания у детей сейчас нет, нужно сделать, чтобы это была не вредная еда а полезная в любом случае, и мне кажется, что через несколько поколений уже выработаются стандарты питания», — говорит Валерий Ню, управляющий проектами альянса предпринимателей «Парасат».

Специалисты говорят, из года в год индекс здоровья детей и подростков снижается, а общая заболеваемость увеличивается. Чтобы вплотную заняться проблемой школьного питания, активисты решили создать рабочую группу, куда войдут общественные деятели и эксперты разных сфер, производители продуктов питания и научного сообщества.

Еще одно предложение активистов — обеспечить бесплатным питанием всех школьников с 1 по 11 класс. Они уверены, даже если это обойдется государству в копеечку, прививать таким образом у детей здоровые привычки питания выгоднее, чем лечить их в последствии от гастрита или ожирения.

Сейчас школьное питание в Казахстане организуют акиматы, а выбор поставщика проходит на конкурсной основе. Бесплатно питаются только учащиеся начальных классов. При этом стоимость обедов разнится от 800 до 460 тенге в зависимости от региона.