Нургуль Шамшиева возглавила пост Управления образования Шымкента

Руководителем Управления образования Шымкента назначили Нургулб Шамшиеву, передает OTYRAR.
Ранее, она занимала пост руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования города Шымкента Министерства просвещения РК.
Краткая биография:
Нургуль Акылбековна Шамшиева родилась 19.07.1976 году в Кызылорде.
Трудовой стаж:
- Учитель средней школы № 173 им. А. Молдагуловой, г. Кызылорды;
- Заместитель директора по воспитательной работе средней школы № 8 им. П. Осипенко, г. Кызылорды (2001-2003);
- Ведущий специалист департамента молодежной политики Министерства культуры Республики Казахстан (2004-2008);
- Ведущий, главный специалист, эксперт, главный эксперт, руководитель управления, заместитель директора департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки Республики Казахстан (2008-2015);
- Директор Департамента стратегического планирования и координации Министерства образования и науки Республики Казахстан (10.2015-07.2017);
- Президент акционерного общества «Информационно-аналитический центр» Министерства образования и науки Республики Казахстан (04.07.2017-2020);
- Руководитель ГУ «Департамент по обеспечению качества в сфере образования города Шымкент» (с 03.2021)
Ранее должность первого педагога Шымкента возглавляла Жанат Арысбековна Тажиева.
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