Почему выгнали уборщицу из мечети в Туркестанской области?

Очередное видео неподобающего поведения появилось в сети. На нем служитель мечети в Туркестанской области что-то злостно выговаривает женщине в рабочей форме. А после жестами и словами «Кет!» выгоняет ее, даже не пустив на порог.

Почему не пустили женщину-уборщицу в мечеть объяснил герой нашумевшего видео. Инцидент случился в Туркестанской области, а не Алматинской, как предполагалось ранее.

Ругался и выгонял женщину обычный работник. Он называет себя Есей Герулы. Говорит, что не имам, а обычный работник мечети, который отвечает за чистоту в помещении. Есей объясняет, что все случилось накануне, рабочие постоянно заходили, просились в туалет. Но не соблюдали там чистоту и поэтому он не выдержал, сообщает Оrda.kz.