Подозреваемого в смерти мужчины задержали в Шымкенте

42-летнего мужчину, которого подозревают в жестоком избиении повлекшее смерть, задержали и взяли под стражу, передает OTYRAR.

26 октября в УП Аль-Фарабийского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины по улице Тауке хана.

По прибытии на место происшествия следственно-оперативная группа установила личность погибшего. Им оказался местный житель, 1969 г.р. Установлено, что между двумя мужчинами произошел конфликт, в ходе которого от удара в область головы потерпевший скончался.

Факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ч. 3 ст. 106 УК РК «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.