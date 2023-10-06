Розовый октябрь: бесплатные консультации в многопрофильном центре DIVERA

Современное оборудование, комплексная диагностика и приемлемые цены — главны е критерии пациентов при выборе клиники. У специалистов Divera многие жители Шымкента наблюдаются на протяжении долгих лет. Главный секрет кроется в профессионализме врачей и внимательном отношении к пациентам.

«Здесь работают профессиональные врачи, к которым я обращаюсь не первый раз. Я выбираю клинику Divera потому что здесь можно прийти на консультацию, сдать анализы, сделать УЗИ и все одновременно и самое главное точные результаты анализов и профессиональное оборудование всем советую клинику Divera , мне тут все нравится», — говорит пациент медицинского центра Divera

Рак молочной железы по-прежнему занимает первое место по онкологической заболеваемости среди женщин. В зоне риска и девушки репродуктивного возраста. В медицинском центре Divera, благодаря точному и безопасному методу диагностики на современном цифровом оборудовании Японского производства компании Fujifilm, выявить патологию можно на ранней стадии.

Муталиф Садыков, главный врач клиники Divera

«В нашей клинике имеется супер-современное оборудования: Томосинтез, контрастная и цифровая маммография. Наш центр занимается маммологией от А до Я, то есть полная диагностика трепан-биопсию проводим, оперативное вмешательство проводим и с помощью традиционного метода и безоперационным способом. По ОСМС также можете обратиться к нам с направлением».

В рамках акции «Розовый октябрь» каждую субботу, до конца октября, женщины могут бесплатно проконсультировать у специалистов. Достаточно предварительной записи к врачу-маммологу.

«Наш аппарат уникален тем, что на нем проводится сразу 4 исследования: обычная цифровая маммография, томосинтез- это послойное исследование молочных желез, то есть 3 D исследование, также мы можем сделать контрастную маммографию и 4 метод — это дуктография женщины у которых имеются выделение из сосков мы можем ввести контраст именно в тот проток, где имеются выделения и посмотреть какая точно имеется патология. Данное оборудование по Туркестанской области одно, обследование на таком аппарате вы можете пройти только у нас в клинике», — делится Муталиф Садыков, главный врач клиники Divera.



В многопрофильном центре Divera решают самые деликатные проблемы и предлагает широкий спектр услуг в области маммологии, гинекологии, эндокринологии и кардиологии. Для пациентов открыт дневной и круглосуточный стационар. В клинике можно сдать необходимые анализы, благодаря которым специалист получит полную информацию о пациенте и сможет не только выявить заболевание, но и назначить максимально эффективное лечение.

Лицензия от 11.04.2017-17006211

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