Новый зал бракосочетания открыли в Шымкенте

Жители Шымкента получили возможность проводить церемонию бракосочетания в новом зале торжеств.

Здесь можно будет не только заключить брак, но и отметить торжественную регистрацию рождения ребенка, а также чествовать юбиляров семейной жизни.

«Уверена, что новый современный, красивый и просторный зал станет визитной карточкой нашего города. В нем шымкентцы будут отмечать не только дату рождения новой семьи, но и свои серебряные, золотые и бриллиантовые свадьбы», — отметила Айнур Тобаева, директор филиала «Правительство для граждан» по городу Шымкент.

Для проведения торжественных мероприятий оборудован большой зал, есть комната жениха и невесты. Торжественную церемонию проводит сотрудник РАГС. К слову, есть и выездная услуга торжественной регистрации брака.

Данная услуга платная. Оплата за церемонию осуществляется согласно прейскуранту цен.

Напомним, функция регистрации актов гражданского состояния передали Госкорпорации 1 июля 2023 года. Заявление на регистрацию брака можно подать в РАГСе за 15 дней до даты регистрации, также через портал электронного правительства и банки второго уровня.

Справочно:

Адрес зала торжеств: мкр. «Асар-2», уч. 2630. ТЦ «Tolebi»

Режим работы: ПН-ПТ, с 9.00 до 18.00, без перерыва на обед.