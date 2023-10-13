Сколько получает «самый богатый пенсионер» в Казахстане

В Едином накопительном пенсионном фонде озвучили размер самой высокой пенсии Казахстане, передает корреспондент Tengrinews.kz.

«Размер максимальной ежемесячной выплаты по графику из ЕНПФ по состоянию на 1 сентября 2023 года составляет порядка 743 тысяч тенге«, — сообщили в ЕНПФ.

Выяснилось, что обязательные пенсионные взносы в ЕНПФ устанавливаются в размере 10 процентов от ежемесячного дохода и не должны превышать 50-кратного размера от минимальной заработной платы в Казахстане.

«В 2023 году 4151 вкладчик осуществил более 5 обязательных пенсионных взносов на свои индивидуальные пенсионные счета в максимальном размере в 350 тысяч тенге. Таким образом, в 2023 году размер минимальной заработной платы равен 70 тысячам тенге, то есть максимальный предел для перечисления в ОПВ равен 350 тысячам тенге», — заключили в ведомстве.