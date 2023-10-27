Тройное ДТП в Шымкенте: пострадала пассажирка

На перекрестке Казыбек би и Толстого столкнулись Toyota Camry XV30 и Toyota Camry XV55, передает OTYRAR.

Авария произошла 26 октября около 19:00.После сильного удара Toyota Camry XV55 откинуло на стоящий перед светофором автомобиль BMW.

В аварии пострадала пассажирка Toyota Camry XV30, женщину на «скорой» доставили в больницу. У Toyota Camry XV55 серьезно повреждена передняя часть кузова.

Водителю Toyota Camry XV30 придётся восстанавливать смятую боковую часть авто. Кузов BMW поврежден незначительно, но тоже требует ремонта.

По данному факту проводится проверка, которая определит — кто виноват и кто будет возмещать ущерб.