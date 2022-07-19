Выбежавшие на дорогу лошади спровоцировали смертельное ДТП в Шымкенте

В результате жуткой аварии погиб 1 человек, еще 4 пострадали, передает OTYRAR.

Автомобиль марки ВАЗ 21099” с 4 пассажирами направлялся из Толебийского района в сторону Шымкента. В один миг на трассу выбежали лошади. Водитель авто не успел затормозить и совершил наезд на животных, машину выкинуло на встречную полосу. В этот момент произошло столкновение со следовавшей по «встречке» легковушкой.

Трагедия произошла 16 июля в Енбекшинском районе, селе Абдулабад. Произошедшее очевидцы сняли на видео.

В результате ДТП водитель автомобиля марки “ВАЗ 21099″ скончался на месте от полученных травм. Также в больницу с различными телесными повреждениями были доставлены еще 4 пас­сажира автомобиля.

​»В настоящее время возбуждено дело по ч. 3 ст. 345 УК РК “Нарушение правил дор­ожного движения или эксплуатации транспо­ртных средств лицами, управляющими транс­портными средствами». Назначены необходи­мые экспертизы«, — прокомментировали в ДП Шымкента.

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