Популярный разрыхлитель для теста подделывали в Шымкенте

Двое жителей Шымкента подделывали разрыхлитель для теста. До последнего дня они незаконно использовали товарный знак известной компании.

По словам специалистов, два с виду одинаковых продукта можно различить по внешней упаковке. Но разницу в составе — не определить.

«Подделка не имеет четких надписей и изображений. Есть разница в маркировке на обратной стороне упаковки. Помимо этого дата изготовления фальсифицированной продукции товара не окрашена в насыщенный цвет«, — рассказал Курбанбек Кыстау, руководитель отдела по правам интеллектуальной собственности Департамента юстиции города Шымкента .

В соответствии с законом “О товарных знаках», контрафактом считается весь товар, использованный правообладателем без разрешения. Так, гражданин, у которого на складе было обнаружено 1200 упаковок разрыхлителя, оштрафован на почти 92 тысячи тенге, а житель, у которого изъято 5,5 штук продукции- на 61 260 тенге.

“В соответствии со статьей 158 Кодекса «об административных правонарушениях», за незаконное использование товарного знака «Cykorya S.» компанией A. составлен административный протокол и направлен в суд. В соответствии с решением суда гражданин Х. оштрафован на 30 МРП, а гражданин Е. на 20 МРП«, — говорит заместитель руководителя департамента юстиции города Шымкента Азат Рахметов.

Специалисты предупреждают если вы заметили, что ваш товарный знак был использован незаконно, вы можете обратиться с жалобой в Департамент юстиции по адресу: г. Шымкент, ул. Желтоксон 16.