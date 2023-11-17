Енбекшинский район планируют полностью обеспечить водоснабжением и природным газом

К 2025 году Енбекшинский район Шымкента будет на 100 процентов обеспечен централизованными системами подачи газа и питьевой воды. Об этом на брифинге журналистам сообщил аким района Досбол Есильбек. Он так же рассказал о проделанной в этом году на территории района работе и рассказал о дальнейших планах.

Основная часть населения 29 микрорайонов и жилых массивов Енбекшинского района обеспечена всеми видами коммунальных услуг. Показатель обеспеченности основными благами цивилизации — электроснабжением, газом и питьевой водой составляет более 90 процентов, рассказал глава района Досбол Есильбек. И с каждым годом число абонентов растёт.

«Показатель охвата системой природного газа в районе составляет 90 и 7 десятых процента. Из них государственными сетями охвачено 82 процента абонентов. Обеспечение газом оставшихся 9 процентов включено в план работы на 2024-2025 гг. Уже разработана проектно-сметная документация на микрорайоны Жана-Курылыс, Онтустык, Карабастау, Жулдыз, Жалын, и Каратобе, получено положительное заключение экспертизы. Бюджетная заявка представляется на 2024 год», — рассказал аким Енбекшинского района г. Шымкента Досбол Есилбек.

Питьевой водой в Енбекшинском районе сегодня обеспечено 95 процентов населения. Сейчас ведутся работы по прокладке водоводов к жилым массивам «Исфиджаб» и «Бадам». Как планируют городские власти, к 2025 году качественной питьевой водой смогут пользоваться все жители Енбекшинского района. Регулярно выделяются средства и на работы по благоустройству. Так до конца этого года власти рассчитывают ввести в строй 7 спортивных площадок. Работы по установке 6 площадок находятся на стадии завершения.

«В 2022 году было благоустроено 42 двора из 75 многоэтажных домов, в частном секторе создано 11 комплексных детских игровых площадок. В 2023 году сданы в эксплуатацию комплексные детские игровые площадки по 2 адресам в частном секторе и проведено благоустройство дворов 25 домов. В рамках проекта «Бюджет с участием населения» на 2024-й год разработана сметная документация на благоустройство дворов, ещё 44 многоэтажных домов и установку комплексных детских игровых площадок в частном секторе по 7 адресам», — сообщает аким Енбекшинского района г. Шымкента Досбол Есилбек.

В 2023 году, заявляет Енбекшинское руководство, планируется отремонтировать в общей сложности 73 улицы, протяженностью 45 км. Уже завершено асфальтирование 70 улиц, на оставшихся трёх ведутся интенсивные работы.