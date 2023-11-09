Европейский уровень электронного здравоохранения внедряют в Шымкенте

Получить ценные знания у профессора из Эстонии в сфере цифровой медицины собралИсь главные врачи городских и областных клиник.

Один из них — сосудистый хирург. Дмитрий Росуховский — активный сторонник современных технологий. С зарубежным коллегой ему удалось поделиться своим опытом и узнать много полезной информации.

Дмитрий Росуховский, сосудистый хирург

«Днем мы обсудили с доктором Маргусом особенности цифровых технологий, которые применяются в Эстонии и я со своей стороны рассказал, то что знаю об Израильской цифровой медицине как функционирует в целом система здравоохранения и мы обсудили пути улучшения этой ситуации, чтобы сделать медицинскую помощь еще более доступной».

Эстонский уровень электронного здравоохранения – один из самых высоких в мире. Цифровая система здравоохранения обладает своими особенностями, благодаря которым можно решить практически все формальные медицинские вопросы.Цифровая история болезни, данные анализов и снимки за разные годы показывают полноту картины, помогают специалисту поставить диагноз и назначить более эффективное лечение в краткие сроки.

Маргус Аннук, профессор из Эстонии

«Цифровая медицина включает всю медицину, в этой системе мы не используем документы, ручку, а используем только цифровые технологии и через это мы можем решать все медицинские проблемы начиная с диагноза до лечения. У нас уже практика работает и немножко передать этот опыт, не надо бояться, а работать в этой сфере».

По словам главного врача клиники флебологии и лазерной медицины Рустама Келимбетова качественная медицина должна быть доступна для каждого гражданина, а для этого необходимо развивать искусственный интеллект и внедрять опыт зарубежных коллег.

Рустам Келимбетов, главный врач клиники флебологии и лазерной медицины

«Доктор Маргус является сам профессором трансплантологом , но также его команда в составе университета занимаются разработкой интеграции систем электронного здравоохранения, также в данный момент у него проект, который интегрируют в Эстонии по использованию искусственного интеллекта в здравоохранении по оказанию помощи для адекватного создания базы пациентов и для того, чтобы база интегрировалась с европейскими центрами Европы, США ,Дании. С этой целью, он принял наше приглашение приехал и безвозмездно проводит встречу, объясняет структуру и отвечает на вопросы коллег».

В Казахстане цифровая медицина не стоит на месте. Клиника флебологии и лазерной медицины активно применяет современные технологии и стремятся к совершенствованию медицинского обслуживания для этого в клинику для обмена опытом и навыками регулярно приезжают высококвалифицированные специалисты из разных городов и стран.

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