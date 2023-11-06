Как получить гранты на развитие своего бизнеса?

Государственные гранты на развитие бизнеса получили около 500 жителей Шымкента.

Благодаря этому, в регионе развивается сфера услуг и растёт производство отечественных товаров. Для предпринимателей программа «Бизнес бастау» стала шансом открыть собственное дело, реализовав творческие замыслы.

Мольдир Берикбаева – владелица швейной мастерской. Закупить необходимое оборудование помог грант, выданный по программе «Бизнес бастау». Её «конёк» – одежда и предметы быта в национальном стиле. По словам портнихи, такой товар раскупают в качестве приданого невесты. Чтобы справляться с заказами, она привлекла ещё двух помощниц.

«Раньше я работала на механических машинах, и с ручным, и с ножным управлением. Была домохозяйкой, ухаживала за пожилыми родителями мужа. Увлекалась құрақ көрпе. Многие знакомые просили что-то сшить, предлагали деньги, и мне пришла идея превратить это в источник дохода. Теперь у меня современное оборудование с множеством функций», — говорит Мольдир Берикбаева, предприниматель.

Ателье Мольдир славится красивыми национальными костюмами. Как говорит мастерица, особенной популярностью пользуются расшитые драгоценными камнями чапаны и сумки. Стилизованная под этнику одежда и аксессуары сейчас в тренде, их часто представляют на неделях моды.

«Каждый клиент хочет что-то необычное, исключительное. Мы подключаем фантазию, предлагаем им различные фасоны, орнаменты. Работа кипит. Сейчас такие кардиганы носят даже на повседневку. Так приятно, когда видишь свое творение на подиумах, на тоях и даже на улице», — говорит Айгуль Айтымбетова, швея.

А бизнес многодетного отца Ердибека Сеитова с творчеством не связан. Строитель с 15-летним стажем открыл цех по производству термопанелей из пенопласта. Современный вид материала для фасада зданий тоже пользуется большим спросом, утверждает предприниматель.

«Этот вид называется «два в одном». Можно обойтись без наружной штукатурки и сразу обшивать шлакоблок панелями. К тому же экономит тепло на 30%, да и выглядит красиво и современно. Уже появился в 3D-формате. В будущем хочу их производить», — говорит Ердибек Сеитов, предприниматель.

На финансирование по грантовой программе «Бизнес бастау» только в этом году поступило 8 тысяч заявок. Комиссия отобрала 452 претендента. Обладателями грантов стали получатели адресной социальной помощи и многодетные семьи. Сумма гранта составляет 1 млн 380 тысяч тенге.

«Женщины хотят совмещать работу с домашним хозяйством, уходом за детьми. Поэтому проекты связаны в основном с выпечкой хлеба, производством кондитерских изделий, открытием швейных мастерских. Среди мужчин большинство решили заниматься растениеводством, разведением скота», — говорит Балмаржан Нарбекова, руководитель управления занятости и соцзащиты населения г. Шымкента.

А молодые предприниматели могут оформить кредит до 5 млн тенге. На эти цели в этом году выделили 1 млрд 300 млн тенге.