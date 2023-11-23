Назначен руководитель Управления строительства

Им стал Олжас Тажибаев, от этом сообщили в акимате города Шымкент.

Он родился 23 августа 1988 года в Карасайском районе Алматинской области. Окончил Казахскую главную архитектурно-строительную академию. Квалификация по специальности-Строительство.

Трудовую деятельность начал в 2011 году кредитным специалистом ТОО «МКО Просто Кредит». В 2012-2022 годы занимал ответственные руководящие должности в частном секторе и государственных органах.

С 2022 по 2023 годы работал заместителем руководителя Управления строительства города Алматы, сообщают в пресс-службе акимата.