Назначен руководитель Управления занятости и соцзащиты Шымкента

Об этом сообщили в акимате Шымкента.

Жанат Умирсеитовна родилась в 1970 году в селе Шубар Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.

Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности Финансы и кредит. Трудовую деятельность начала в 1991 году инспектором отдела бухгалтерского учета Шымкентского областного управления Сберегательного банка Казахской ССР.

