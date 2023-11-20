Назначен руководитель Управления занятости и соцзащиты Шымкента

Ею стала Жанат Утебаева, передает OTYRAR.
Об этом сообщили в акимате Шымкента.
Жанат Умирсеитовна родилась в 1970 году в селе Шубар Ордабасинского района Южно-Казахстанской области.
Окончила Алматинский институт народного хозяйства по специальности Финансы и кредит. Трудовую деятельность начала в 1991 году инспектором отдела бухгалтерского учета Шымкентского областного управления Сберегательного банка Казахской ССР.
С 1992 по 2022 годы занимала ответственные руководящие должности в частном секторе и социальной сфере. С мая 2022 года по сегодняшний день занимала должность руководителя Управления жилья города Шымкент.
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