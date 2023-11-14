Новая коллекция от всемирно известного английского бренда в IZUMY

Бренды играют ключевую роль в создании и формировании мужских образов.

Торговая сеть Изуми продолжает удивлять покупателей разнообразной и качественной одеждой. Впервые, наряду с полюбившимся итальянским брендом — Enrico Marinelli, в Шымкенте презентуют новую осенне-зимнюю коллекцию английского бренда Lordmaul. Узнав о новом поступление Шатырбек Абдилахатов пришел в Изуми одним из первых. Сегодня его выбор пал качественную и практичную зимнюю куртку.

Шатырбек Абдилахатов, клиент ТЦ Изуми:

«Хочу подготовится к зиме и купить куртку. Во первых она легкая и теплая, сказали, подходит в погоду до — 20 градусов и в машине в ней удобно будет. Цены здесь приемлемые».

Дизайнеры Lordmaul — давно закрепили за брендом статус лидера: перфекционизм в каждой детали одежды, широкий ассортимент эксклюзивных и качественных вещей.

Презентует новую коллекцию и проводит мастер-классы для продавцов представитель бренда из Турции Мустафа Генс.

Мустафа Генс, ведущий специалист дома Lordmaul

«Lordmaul предлагает превосходный опыт, сочетая британские образцы и авторское мастерство с современным дизайном и технологиями. Каждое изделия производиться с использованием тщательно отобранных материалов и проходит тщательную проверку.Дизайн фирмы отображает классический стиль и элегантность Великобритании. Одежда Lordmaul имеет идеальную посадку, обеспечивая исключительный комфорт, привлекательный внешний вид, а также несет в себе престижную историю и качество.Аудитория Lordmaul составляют мужчины в возрасте от 25 до 65 лет».

В коллекции Lordmaul использованы разнообразные высококачественные и натуральные материалы, для создания стильных и комфортных изделий. Широкий ассортимент коллекции включает в себя пиджаки, рубашки, брюки, верхнюю одежду и аксессуары. Каждый мужчина найдет подходящий для себя образ.

Надежда Гаврилина, администратор офиса ТЦ Izumy:

«Lordmaul — это английско-турецкий дом моды, главный офис находится в Лондоне. Фабрики располагаются в Измире, Стамбуле. Наши клиенты очень ценят качество, престиж и поэтому, данная продукция пользуется у нас спросом. Lordmaul- отличается своим качеством , комфортными моделями, эксклюзивным дизайном.Поэтому все наши клиенты ценят и выбирают Изуми».

Торговый центр Izumy приглашает на начало праздничных скидок и предлагает широкий ассортимент качественной и эксклюзивной одежды. Профессиональные продавцы-консультанты с радостью помогут создать идеальный, стильный образ.

Адреса ТЦ Izumy:

пр. Байдибек би, 53 (микрорайон Нурсат);

улица Момышулы, 19;

улица Аскарова 39.