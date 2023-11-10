Педофилов предлагают сажать пожизненно

Педофилов в Казахстане хотят сажать пожизненно.

Об этом рассказали на заседании межведомственной комиссии в минюсте. Там презентовали поправки по вопросам защиты прав женщин и детей.

«Предлагается норма по пожизненному заключению по фактам изнасилования детей и несовершеннолетних. Без никаких альтернатив. Предлагается норма – ответственность за приставание сексуального характера к несовершеннолетним. Предлагается новый состав кодекса по недонесению преступления по отношению к несовершеннолетним. Такие факты вы знаете, когда близкие родственники, соседи и другие знают и имеют информацию о нарушении прав детей. При этом эту информацию скрывали», — говорит Асхат Аймагамбетов, депутат мажилиса парламента РК .

За теми, кто уже отбывает наказание за изнасилование несовершеннолетних и выйдет на свободу, предлагается ввести пожизненный пробационный контроль, чтобы всегда знать, где он живет, работает, чем занимается.

За последние несколько дней в Казахстане произошло несколько шокирующих преступлений, жертвами которых стали дети. Также рассматривается изменение порядка химической кастрации, чтобы вводить препараты не во время отбывания наказания в колонии, а перед освобождением. Новые поправки предусматривают и ответственность за харассмент.

«Мы предлагаем введение ответственности за харассмент при трудовых отношениях. Предлагаются поправки в Трудовой кодекс и законодательные акты в этой части. Эти нарушения прав, по мнению разработчиков, также должны наказываться», — говорит Асхат Аймагамбетов, депутат мажилиса парламента РК .

Говорили и о бытовом насилии. Мажилисмен предложил криминализировать бытовое насилие, если оно произошло неоднократно.

«Это проблема на сегодня не решена. Мы предлагаем по однократным оставлять ответственность. Но за систематические или неоднократные такого рода нарушения предлагается криминализация по защите прав женщин», — говорит Асхат Аймагамбетов, депутат мажилиса парламента РК.

Женщины стали чаще сообщать о бытовом насилии. В МВД заявили, что почти каждую ночь полицейским приходится стоять у чужих дверей и стучать в них, чтобы разобраться в очередном бытовом конфликте.

В сенате сегодня поднимали и другие актуальные вопросы. По словам Ляззат Рыспековой, с прилавков казахстанских аптек пропали недорогие лекарства. Это произошло из-за жесткого регулирования стоимости медикаментов.

Количество зарегистрированных лекарственных средств сократилось практически на 40% – с 10 до 7 тысяч.

«Такое существенное снижение произошло в первую очередь за счет ухода с рынка Казахстана медикаментов дешевого сегмента, пользующихся большим спросом у населения», — говорит Ляззат Рыспекова, сенатор.

Кроме того, по словам сенатора, проблемы есть и в агропромышленном комплексе. За последние два года правительство вводило экспортные ограничения на 15 видов сельскохозяйственной продукции для стабилизации цен на внутреннем рынке. Это повлекло за собой немало проблем.

«Такие решения, которую зачастую принимают в сжатые сроки, приносят негативные последствия для бизнеса. Это срыв контрактов, порча продукции, остановка производства, а также потеря наработанных годами зарубежных рынков. Кроме того, за последние пять лет в отраслевые правила субсидирования более 50 раз вносили различные изменения. Постоянные изменения не только дезориентируют фермеров и инвесторов, но и не позволяют им выстраивать долгосрочные планы развития», — говорит Ляззат Рыспекова, сенатор.

Не так как хотелось бы развивается малый и средний бизнес. Предприниматели не платят налоги, а гранты не всегда доходят до своего целевого назначения. По словам сенаторов, мониторят лишь один проект из 10, а грантовые средства тем временем распыляются. Госмеры поддержки не эффективны в нацпроекте по развитию предпринимательства. При этом сектор малый бизнес обеспечивает работой больше 4 миллионов человек. Именно поэтому важно обеспечить бизнесменов качественными мерами поддержки.