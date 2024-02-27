Осудили за растление малолетних, но педофилами не признали

12-ти растлителям несовершеннолетних вынесли обвинительный приговор в Шымкенте.

Такие итоги за прошлый год подвели в специализированном межрайонном суде по уголовным делам. Дела поступали к представителям Фемиды по трем статьям: изнасилование, насильственные действия сексуального характера и развращение малолетних.

Всех подсудимых признали виновными и назначили им тюремные сроки. Однако по заключению психологической экспертизы, педофилами их не признали. Соответственно, химическую кастрацию им также не назначили.

Самидин Темиралиев, председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам г. Шымкента:

«Они все 100% были осуждены к лишению свободы на разные сроки. По ним не было назначена кастрация в связи с тем, что они не были признаны педофилами. Для назначения химической кастрации они должны быть признаны психиатрами-экспертами педофилами. Если их признают, мы применяем данную принудительную меру медицинского характера».

В Шымкенте в 2022 году приговор вынесли 20 педофилам. В отношении четырёх из них принудительно провели процедуру химической кастрации. Введение гормональных препаратов, которые блокируют выработку тестостерона, осужденные получили в качестве дополнительной меры наказания к тюремному заключению.