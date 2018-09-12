В министерстве внутренних дел Казахстана рассылку назвали фейковой, передает ИА «NewTimes.kz».

В мессенджере WhatsApp распространяется информация о банде педофилов, которые «гастролируют» по городам Казахстана, заманивая детей с помощью котят и щенков.

«Внимание!!! Появилась новая банда педофилов. Они разъезжают по городам, чтобы их не могли поймать! Работают по такой схеме: медленно едут на автомобиле по дворам и якобы случайно из окна их машины выпадает котенок или щенок, и они просят ребенка помочь поймать животное! Предупредите детей», ― говорится в тексте сообщения.

Причем это сообщение сопровождается тремя фото предполагаемых педофилов.

В МВД Казахстана рассылку назвали фейковой.

«Это старая фейковая рассылка, она появляется уже не первый раз. Нет в нашей стране никакой банды педофилов, ни одного обращения от граждан о попытке похитить их ребенка с помощью котенка или щенка в органы внутренних дел не поступало», ― заверили в ведомстве.