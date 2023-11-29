Список школ и детсадов, где зафиксированы очаги кори в Шымкенте

Эпидемиологическая ситуация по кори в городе остается неблагополучной. На сегодняшний день уже зарегистрировано 3021 случая подтверждённых лабораторно, передает OTYRAR.

Об этом рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента. Также специалисты напомнили о необходимости вакцинации. Ведь бороться с опасным заболеванием можно только с помощью массовой иммунизации. Прививать детей необходимо в 1 год и в 6 лет повторно. Однако зарегистрированы случаи заболевания детей даже не достигших 1 года.

Например, как сообщили в городском же Управлении образования, 1162 ребенка заболели корью, это те, кто посещает образовательные учреждения: из них 354 ученика и 808 детей дошкольного возраста. Также специалисты поделились списком образовательных учреждений, где обнаружены очаги кори. Всего это 10 школ и 5 детских садов.

Школы Количество № 1 школа- гимназия 1 сл. № 65 школа- гимназия 5 сл. № 70 общеобразовательная средняя школа 1 сл, трое контактных детей на карантине № 86 общеобразовательная средняя школа 4 сл. № 92 общеобразовательная средняя школа 2 сл. № 106 общеобразовательная средняя школа 6 сл. № 130 общеобразовательная средняя школа 11 случаев заболевания корью № 132 общеобразовательная средняя школа 5 сл. ТОО «Болашак» частная школа 6 сл. ТОО «Алем» частная школа 5 сл. , а также зарегистрированы 1-4 случая в других школах Детские сады Детский сад «Хансултан» 10 сл. «Бес жұлдыз» 7 сл. «Бағым» 6 сл. «Мердиана» 5 сл. «Қазығұрт» балалар бақшасынан 5 сл. а также 1-7 случая зарегистрировано в других детских садах

Какова ситуация в стационарах?

На сегодняшний день в городской инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 185 больных (19 взрослых, 166 детей), состояние стабильно в динамике. Наполняемость коек 71%. Среди пациентов дети — 84,9%, из которых 88,8% не вакцинированы по разным причинам (43% отказов от вакцинации, 10,2% медицинских отчислений, 14,9% не достигли прививочного возраста).

Где привиться от кори?

С 16 ноября в Шымкенте стартовала массовая иммунизация кори. К массовой иммунизации относятся дети от 6 до 11 месяцев, от 2 до 4 лет 11 месяцев и медицинские работники. Получить прививку можно бесплатно в местных поликлиниках. Для этого организованы 187 прививочных пунктов, сформировано 49 выездных прививочных бригад.

Всего на 29 ноября 2023 года вакцинировано – 18 073. Ожидается, что 15 декабря будет доставлено дополнительно 83 950 доз.

Что делать при первых симптомах болезни?

Специалисты настоятельно рекомендуют сразу же обращаться за помощью к врачам.

Симптомы кори:

увеличение температуры (лихорадка) до 38—40°C;

головные боли, слабость;

снижение аппетита;

конъюнктивит, ринит, светобоязнь;

сухой, надсадный кашель;

охриплость голоса;

коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом небе.

сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.