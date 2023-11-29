Список школ и детсадов, где зафиксированы очаги кори в Шымкенте

Эпидемиологическая ситуация по кори в городе остается неблагополучной. На сегодняшний день уже зарегистрировано 3021 случая подтверждённых лабораторно, передает OTYRAR.
Об этом рассказали в Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля г. Шымкента. Также специалисты напомнили о необходимости вакцинации. Ведь бороться с опасным заболеванием можно только с помощью массовой иммунизации. Прививать детей необходимо в 1 год и в 6 лет повторно. Однако зарегистрированы случаи заболевания детей даже не достигших 1 года.
Например, как сообщили в городском же Управлении образования, 1162 ребенка заболели корью, это те, кто посещает образовательные учреждения: из них 354 ученика и 808 детей дошкольного возраста. Также специалисты поделились списком образовательных учреждений, где обнаружены очаги кори. Всего это 10 школ и 5 детских садов.
|Школы
|Количество
|№ 1 школа- гимназия
|1 сл.
|№ 65 школа- гимназия
|5 сл.
|№ 70 общеобразовательная средняя школа
|1 сл, трое контактных детей на карантине
|№ 86 общеобразовательная средняя школа
|4 сл.
|№ 92 общеобразовательная средняя школа
|2 сл.
|№ 106 общеобразовательная средняя школа
|6 сл.
|№ 130 общеобразовательная средняя школа
|11 случаев заболевания корью
|№ 132 общеобразовательная средняя школа
|5 сл.
|ТОО «Болашак» частная школа
|6 сл.
|ТОО «Алем» частная школа
|5 сл. , а также зарегистрированы 1-4 случая в других школах
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Детские сады
|Детский сад «Хансултан»
|10 сл.
|«Бес жұлдыз»
|7 сл.
|«Бағым»
|6 сл.
|«Мердиана»
|5 сл.
|«Қазығұрт» балалар бақшасынан
|5 сл. а также 1-7 случая зарегистрировано в других детских садах
Какова ситуация в стационарах?
На сегодняшний день в городской инфекционной больнице на стационарном лечении находятся 185 больных (19 взрослых, 166 детей), состояние стабильно в динамике. Наполняемость коек 71%. Среди пациентов дети — 84,9%, из которых 88,8% не вакцинированы по разным причинам (43% отказов от вакцинации, 10,2% медицинских отчислений, 14,9% не достигли прививочного возраста).
Где привиться от кори?
С 16 ноября в Шымкенте стартовала массовая иммунизация кори. К массовой иммунизации относятся дети от 6 до 11 месяцев, от 2 до 4 лет 11 месяцев и медицинские работники. Получить прививку можно бесплатно в местных поликлиниках. Для этого организованы 187 прививочных пунктов, сформировано 49 выездных прививочных бригад.
Всего на 29 ноября 2023 года вакцинировано – 18 073. Ожидается, что 15 декабря будет доставлено дополнительно 83 950 доз.
Что делать при первых симптомах болезни?
Специалисты настоятельно рекомендуют сразу же обращаться за помощью к врачам.
Симптомы кори:
- увеличение температуры (лихорадка) до 38—40°C;
- головные боли, слабость;
- снижение аппетита;
- конъюнктивит, ринит, светобоязнь;
- сухой, надсадный кашель;
- охриплость голоса;
- коревая энантема – крупные красные пятна на мягком и твердом небе.
- сыпь, которая начинается примерно на 3-4 день заболевания и спускается от лица к телу.