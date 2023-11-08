Вспышку кори в Казахстане будут купировать дополнительной вакцинацией

Многодетная мама Акерке Джамалбаева сегодня привела на вакцинацию свою младшую дочь.

Своих детей женщина прививает согласно календарю. Но в годик, когда положена прививка от кори, маленькая Сафия постоянно болела, и вакцинацию откладывали. Сейчас, когда в Шымкенте бушует вспышка кори, женщина решила привить малышку.

«Из-за того, что сейчас вспышка кори и из-за того, что мы слышали в некоторых детских садах идет карантин, решили получить прививку, вакцину от кори», — говорит Акерке Джамалбаева, жительница г. Шымкента.

С начала года в Казахстане корью заболели 12,5 тысяч человек. При этом большинство заболевших, 10,5 тысяч маленьких пациентов — дети. Больше 2 тысяч случаев было зарегистрировано в Шымкенте. 70% из них не были привиты, а значит уязвимы перед вирусом. Врачи говорят, с начала вспышки этого высокозаразного заболевания, все больше родителей ведут своих чад прививаться.

«Если на начало 2023 года у нас в поликлинике было зарегистрировано. около 209 детей отказники и непривитые от кори. В данный момент у нас сократилось до 63. Родители видят, что дети младшего возраста болеют тяжелее», — говорит Зауреш Апбасова, заведующая детским отделением поликлиники №13.

Вакцину теперь будут ставить раньше, чем предписано в национальном календаре прививок. Уже сейчас во всех регионах страны начали прививать малышей от 6 до 11 месяцев. Вакцинацию будут проводить до стабилизации эпидситуации. Прививать уже начали теми дозами вакцин, которая есть в регионах.

«С 15 ноября по 30 ноября поступит дополнительно 500 тысяч доз к имеющимся 400 тысячам дозам. Данного объема должно будет хватить», — говорит Канат Текебаев, директор департамента профилактики инфекционных заболеваний МЗ РК.

Уже в декабре прививать от кори будут детей от 2 до 4 лет, вне зависимости была ли поставлена ребенку вакцина до этого. Корь это высокозараное заболевание, которое может привести к таким осложнениям как отит, ларингит, пневмония, энцефалит а в редких случаях даже к слепоте. Врачи говорят, это поможет создать иммунную прослойку среди детей.