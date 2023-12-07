150 тысяч человек в Казахстане официально признаны наркозависимыми.

Это те пациенты, которые состоят на учете. Некоторые из них продолжают принимать наркотики, другие пытаются излечиться от этой зависимости. Вот только сделать это непросто, говорят врачи.

Евгению 28. 7 лет своей жизни мужчина употреблял наркотики. Первый раз попробовал запрещенные препараты с друзьями: употреблял медицинские психотропные препараты, растительные наркотики и синтетику. Дошло до того, что начал воровать ценные вещи. От мужчины отвернулись родные, он оказался на улице.

«Это были игровые клубы, рестораны, кальянные. Это считается общепринятым, если ты пришел ты должен попробовать и все, потому что круг друзей к сожалению такой», — говорит Евгений.

Вот уже 8 месяцев Евгений лечится в реабилитационном центре. Всего по официальным данным 150 тысяч казахстанцев стоят на учете как наркозависимые. Но эти цифры вряд ли отражают реальную картину. Специалисты частных реабилитационных центром говорят, каждый день к ним обращаются по 3-4 наркозависимых, но чаще всего просто за консультацией, реже на реабилитацию. При этом большая часть из них молодежь, среди которых стали популярны медицинские психотропные препараты и курительные смеси.

«Сейчас более курительные вещества приятно пахнущие, ванилью или другими ароматизаторами и у человека какая ассоциация, если я курю как сигарету, это нормально, я не наркоман, а вот если я буду внутривенно употребляю, я наркоман. Но если разобрать внутренний химический состав они более сильнейший урон наносят организму, они откладываются в физической и психологической зависимости», — говорит Анатолий Ичетовкин, ведущий специалист частного реабилитационного центра.

Наряду с цитрамоном и аспирином казахстанцы без проблем покупают наркотические анальгетики и психотропные препараты. Наркозависимые говорят, в каждом городе есть лояльные аптеки, достаточно знать адрес и доплатить фармацевту «сверху». Обращаются туда зачастую ночью, когда малолюдно. А между тем такие препараты вызывают быстрое привыкание и должны отпускаться строго по рецепту, предупреждают специалисты.

Специалисты говорят, за реализацией таких препаратов нужно установить жесткий контроль и ужесточить наказание для горе-фармацевтов, из-за которых наркозависимой молодежи становится все больше. При этом ни для кого не секрет, что часто зависимые не только употребляют но и распространяют наркотические вещества. Сейчас в тюрьмах Казахстана за наркопреступления отбывают наказание больше 4 тысяч человек, в основном молодежь. При этом сроки за такие преступления немаленькие от 10 до 20 лет проведенных за колючей проволокой.