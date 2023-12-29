29-летний мужчина с инвалидностью погиб при пожаре в Шымкенте

29-летний мужчина, прикованный к инвалидной коляске, трагически погиб в пожаре.

Пожар произошел утром в микрорайоне Кызылжар. Огонь распространялся стремительно. Брат погибшего говорит, успел через окно вывести из горящего дома жену, мать, и пятерых детей. В последнюю комнату, зайти к этому времени было уже невозможно.

«Это произошла из-за газа, без него бы так быстро все не сгорело и я бы спас своего брата. Это не от электричества, точно от газа. Я спал, а когда проснулся, комната уже была в огне. Все произошло буквально за минуты. При этом огонь был прям красный, все было красное», — говорит Умит Ергешов, брат погибшего.

В АО Казтрансгазаймак говорят, по факту гибели мужчины будет проведена проверка и назначена экспертиза.

«К нам поступила информация о пожаре в микрорайоне Кызылжар. По предварительной версии, пожар произошел из-за замыкания электропроводки. В настоящее время назначена экспертиза. Специалисты уже осмотрели место происшествия», — говорит Елдар Куандыков, заместитель руководителя производственно-технического отдела АО «КазТрансГаз Аймак».

По версии спасателей произошел хлопок газового котла.

«Произошёл хлопок газового котла с последующим загоранием кровли частного жилого дома на всей площади., навеса и кровли времянки. На месте пожара обнаружен обгоревший труп сына хозяина дома 1994 года рождения», — говорит Аскар Шарип, официальный представитель ДЧС г. Шымкента.

Сегодня родные, которые чудом уцелели сами, простились с погибшим и предали его тело земле.