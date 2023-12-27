Что дешевле- массовый снос или новая взлетно-посадочная полоса?

Последняя неделя уходящего года радует. Только на днях объявили об открытии сквера возле магазина Спутник, и в догонку сразу 2 хорошие новости. Во-первых, женщине-героине, вытащившей из огня 6 детей, решили подарить 4-комнатную квартиру. И во-вторых, наконец таки решился вопрос массового сноса жилых домов возле аэропорта. Спойлер, его не будет.

Сносить дома и возвращать в госсобственность земельные участки- дело неблагодарное. Кроме кучи бюрократических заморочек этот процесс требует колоссальных трат. А уж какое неудобство это доставляет горожанам и говорить не стоит. Долгое время собственники 307 домов пребывали в буквальном смысле слова в подвешенном состоянии. Через много-много лет спокойной жизни им вдруг объявили: — «Ваши дома находятся в красной зоне и подлежат сносу». Такое решение опустошило бы местную казну на 30 млрд тенге. Долго думали местные исполнительные органы и решили оставить людей в покое. Теперь вместо массового сноса в аэропорту Шымкента построят новую взлетно-посадочную полосу. Она расположится чуточку дальше и таким образом те 307 земучастков уже не будут входить в радиус санитарно-охранной зоны аэропорта Шымкента. Здесь возникает сразу несколько вопросов.

Неужели новую ВПП возведут только во избежание массового сноса?

Чем она будет отличаться от предыдущей и что это нам даст?

Взлетно-посадочные полосы — довольно дорогое дело. Помнится мне, что в Астане хотели построить вторую ВПП и предварительная стоимость оценивалась в 60 млрд тенге, это было еще в 2019 году. Так в какую сумму обойдется новое аэродромное покрытие Шымкенту? Или все таки массовый снос будет дешевле? На все наши вопросы подробно ответил руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Ролан Ибрагимов.

Шымкент рискует остаться без самолетов вообще.

Нынешняя взлетно-посадочная полоса уже морально устарела. Ввод в эксплуатацию был в 2007 году. По правилам безопасности, аэродромному покрытию необходим капитальный ремонт каждые 20 лет.

«То есть в 2027 году мы должны уже делать капитальный ремонт вот этих бетонных плит. Капремонт обойдется примерно в 10 млрд. Ну и плюс 30 млрд примерно на снос домов. В связи с этим акимом было принято решение, дешевле и правильнее в данный момент будет строительство новой ВПП. Если мы не будем сейчас двигаться в этом направлении, то к 2027 году Шымкент на 1 год может остаться без взлетно-посадочной полосы, то есть без аэропорта. Плюс вы знаете, что имеющаяся на данный момент взлетно-посадочная полоса не имеет возможности принимать самолеты в туманы, что у нас наблюдается достаточно часто», — заявил Ролан Ибрагимов, руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

И не страшны будут туманы.

Действительно, Шымкент со своими резкими температурными колебаниями запросто тянет на статус казахстанского «Туманного Альбиона». По официальной информации аэропорта Шымкента, только в этом году из-за неблагоприятных погодных условий отменены 10 авиарейсов и столько же задержек (а это тысячи человек с испорченными планами). Ролан Ибрагимов говорит, с новой взлетно-посадочной полосой таких проблем не будет.

«Новая взлетно-посадочная полоса позволит принимать самолеты в любые погодные условия, при любой видимости. Категория третья, таких аэропортов в Казахстане пока только два — в Алматы и Астане. Будет у нас тоже».

Сколько будет стоить новая взлетно-посадочная полоса?

По словам чиновника, в настоящее время уже даны технические задания и готовится проектно-сметная документация. Длина новой взлетно-посадочной полосы в аэропорту составит 3300 метров и ширина 45 метров. Есть даже примерная стоимость нового аэродромного покрытия.

«Грубые расчеты имеются, около 34 млрд тенге. Грузоподъемность будет на 60 процентов больше существующей. Это даст нам возможность принимать грузовые борта без ограничения. И еще повторюсь, в любом случае это дешевле, чем делать массовый снос возле аэропорта(30 млрд) и плюс делать капремонт старой полосы (10 млрд) «, — говорит Ролан Ибрагимов.

И пока специалисты работают над проектом, 307 семей вздохнули с облегчением. Один из главных вопросов года решился — массового сноса не будет. Если все пойдет по плану, то в 2024 году в южном мегаполисе откроют новый терминал аэропорта Шымкента. Летать станет гораздо комфортнее, минимизируют здесь очереди. Будут функционировать 24 стойки регистрации. Одновременно специалисты обещают обслуживать 2 тысячи пассажиров и 16 воздушных судов. А к 2025 году акимат Шымкента планирует запустить новую взлетно-посадочную полосу и принимать воздушные суда со всего мира без ограничений. Это однозначно поднимет туристический потенциал мегаполиса на новый уровень. Пока что звучит как сказка, но это реальные планы местных властей, которым, надеюсь, суждено сбыться.