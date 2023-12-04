Назначен аким Туранского района Шымкента

Им стал Берик Аширбеков, передает OTYRAR.

Напомним, пост акима Туранского района возглавлял Борантаев Булатбеков, он стал первым акимом новообразованного района.

До своего назначения Берик Аширбеков возглавлял управление контроля качества и городской среды г. Шымкента.

Справка



Берик Аширбеков родился в 1986 году в селе Шолаккорган в Южно-Казахстанской области.



В 2008 году окончил Казахский аграрный университет им. С. Сейфуллина по специальности «Земельный кадастр и оценка недвижимости», а в 2016 году Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза. Там он изучал юриспруденцию.

Трудовой стаж

Техник, инженер-землемер, специалист, руководитель отдела, помощник директора, и.о. директора, заместитель директора в филиалах Республиканского государственного предприятия «Научно-производственный центр земельного кадастра» по Созакскому району Южно-Казахстанской области, в городе Нур-Султан, Северо-Казахстанской области (2005-2006);

Заведующий отдела, заместитель руководителя отдела аппарат акима города Шымкент (2013-2016);

Советник акима Созакского района Южно-Казахстанской области (2016-2017);

Заместитель директора коммунального государственного предприятие «Алматы тазалық» (2017-2018);

Заместитель акима Алатауского района города Алматы (11.2018-11.2019);

Руководитель Управления земельных отношений города Шымкент (11.2019-11.2020);

Руководитель Управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города Шымкент (с 11.2020)