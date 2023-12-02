Ни денег, ни кирпича: покупатели жалуются на обман предпринимателя

Около сотни жителей Шымкента и Туркестанской области жалуются на затянувшееся расследование.

Все эти люди говорят — стали жертвами обмана. Жители Шымкента и Туркестанской области заключили контракт с кирпичным заводом, на поставку жженого кирпича. Кто-то отдал предпринимателям 5 миллионов, другие несколько сотен тысяч тенге. Но обещанных кирпичей никто из них так и не увидел.

«Завод берет у людей деньги, но кирпичи не отдают. Вот так обманывают!», — говорит Балнур Пацаева, жительница г. Шымкента.

Пострадавших в этом деле больше сотни. Все они планировали построить дома. Дело, говорят, тянется несколько лет. Взыскать деньги за нереализованный товар люди не могут.

«Мы обращались в полицию, генеральную прокуратуру, но результата не было. Мое дело тянется с 2019 года, я отдал 680 тысяч тенге», — говорит Бакдаулет Аширбеков, житель г. Шымкента.

Владелец завода рассказал, что предприятие обанкротилось, и выплатить всем долги не в силах.

«В 2022 году мы остановили работу завода. С тех пор мы находимся под следствием. Расследование все еще ведется. С тех пор мы вернули деньги частично, некоторым клиентам. Продолжает возвращать», — говорит Дулат Даулетов, владелец завода.

Пострадавшие недоумевают, почему дело до сих пор не дошло до суда? Однако и сегодня, собравшиеся перед городской прокуратурой, не смогли получить ответ на этот вопрос.