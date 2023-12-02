Перерезал шею: 28-летнего жителя Шымкента обнаружили мертвым

Шокирующее преступление произошло в Шымкенте. Труп 28-летнего парня обнаружила в квартире его мать, передает OTYRAR.

Информация о жестоком убийстве появилась в социальных сетях. По данным некоторых СМИ, предполагаемый убийца — родной отец жертвы, который состоит на учете у психиатра и совершив преступление подался в бега.

Инцидент прокомментировали в департаменте полиции заявив, что данный факт зарегистрирован по статье «Убийство». Анкетные данные подозреваемого правоохранители пока не раскрывают, ссылаясь на тайну следствия. Доподлинно известно, что подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания.

«1 декабря на пульт 102 управления полиции Каратауского района от местной жительницы поступило сообщение об обнаружении трупа сына в своей квартире. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа установила труп 28-летнего гражданина с колото-резаными ранениями в области шеи. В настоящее время проводится досудебное расследование. Назначены соответствующие экспертизы»,- рассказали в пресс-службе ДП г. Шымкента.

Ранее в Шымкенте умер ребенок, которого выбросили с 4 этажа. Трагедия произошла 23 ноября около 8 часов вечера в доме по улице Иляева. Как рассказали в полиции, к ним поступило сообщение от мамы ребенка. Ее брат, состоящий на учёте в психоневрологическом диспансере, выбросил из окна квартиры ее сына. На место происшествия выехали сотрудники полиции и прокуроры. Правоохранители завели дело по статье «Покушение на убийство». Подозреваемому 40 лет.

По некоторым данным, психическими расстройствами он страдает около 25 лет. До жуткого происшествия, рассказывают инсайдеры, он не раз выбрасывал детские игрушки из окна. Никто, в том числе и мать мальчика, и предположить не могли, что однажды в руках родственника окажется не машинка, а родной племянник.

По словам соседей, мальчик был долгожданным и единственным ребенком у матери. Говорят, что женщина разрывалась на нескольких работах, чтобы прокормить своих братьев и родившегося малыша.