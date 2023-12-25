Салюты без сертификатов продавали в Шымкенте

С каждым годом на прилавках появляется все более сложная продукция с самыми невероятными пиротехническими изысками.

И среди такого разнообразия легко нарваться на неприятный сюрприз: контрафакт или просрочку.

Отличить законный фейерверк от нелегально ввезенного по силам сотрудникам департамента по чрезвычайным ситуациям и полицейским. Как оказалось, у этих продавцов на шымкентском рынке, не было ни разрешения на продажу пиротехники, ни сертификатов соответствия. Неизвестно откуда привезли продукцию, какой у нее срок годности и насколько она безопасна.

«Сегодня в рамках акции «безопасный новый год» мы проводим рейдовое мероприятие по выявлению незаконной продажи пиротехнических изделий. Мы выявили двух продавцов, которые незаконно продавали пиротехнику. Сейчас участковые составляют протокол по незаконной предпринимательской деятельности. У них должны были быть сертификаты соответствия», — говорит Суюнбай Баратов, старший инженер УЧС Аль-Фарабийского района.

Продавцы обычно успевают спрятать некачественный товар. При этом некоторые предприниматели пытаются оспорить решение проверяющих.

«Я купил этот товар на свои деньги, не украл его. Если он запрещен, зачем вообще завозят в страну?!», — говорит продавец.

Проверку спасатели организовали не только на рынках, но и в торговых центрах города. Здесь проинспектировали пожарную безопасность: на наличие в здании огнетушителей и пожарных рукавов, чтобы в случае возгорания оперативно его потушить. Посетителям торгового центра раздали памятки, как провести новый год без неприятных последствий.

«Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям сегодня проверили пожарную безопасность. Мы заботимся о наших посетителях и соблюдаем все требования. Кстати, в нашем торговом центре не торгуют пиротехникой», — говорит Арман Салбеков, инженер охраны труда, техники и пожарной безопасности ТРЦ «Shymkent Plaza».

Новый год – один из самых любимых праздников детей и взрослых. Чтобы не омрачать его, спасатели рекомендуют не забывать о безопасности. Страдает не только движимое и недвижимое имущество. В больницах скорой помощи новогодние праздники — время авральной работы. Контрафакт небезопасен даже при ответственном использовании.