Убийство и шантаж Аружан Орынбай: подсудимым вынесли приговор

Громкий судебный процесс по делу об убийстве девятиклассницы в Туркестанской области завершился в специализированном межрайонном суде. На скамье подсудимых двое жителей села Торткуль, передает OTYRAR.

Подсудимым гособвинитель инкриминирует сразу три статьи: «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение уголовных правонарушений», «Вымогательство» и «Убийство». Приговором суда один из подсудимых проведет в колонии 16 лет, второй отделался условным сроком. Его признали виновным в недонесении о преступлении.

Асет Серикбай, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Подсудимые свою вину частично признали и попросили не назначать им наказание, связанное с лишением свободы. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьёй «Вымогательство» и «Убийство» Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы, в виде отбывания наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы. Другой подсудимый признан виновным в совершении преступления предусмотренного статьей 434 Уголовного кодекса Республики Казахстан и назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год и 4 месяцев».

Жестокое убийство произошло в апреле этого года. По материалам дела, один из подсудимых переслал полуобнаженное фото Аружан своему приятелю. Последний решился на вымогательство и предложил другу заполучить от школьницы 1 млн тенге, чтобы ее откровенная фотография не попала в сеть.

Когда друг шантажиста отказался, он пригрозил, что применит против него силу в случае несогласия. В итоге, на последней встрече, в полночь, между шантажистами и жертвой произошла ссора. Девушке нанесли два ножевых ранения, а после сбросили в канал. Тело школьницы нашли в 2 км от места происшествия.

Асет Серикбай, пресс-секретарь туркестанского областного суда:

«Подсудимые по предварительному сговору 8 апреля около 23:00 часов вызвали на встречу потерпевшую возле ее дома, где протекала речка «Тас-арык». Парень попросил у Аружан деньги, в размере одного млн-на тенге, угрожая ей тем, что опубликует ее интимные фотографии. Однако потерпевшая заявила, что не имеет таких средств, и что намерена сообщить родственникам о данном факте и написать заявление в правоохранительные органы. После чего подсудимые, в целях сокрытия своего преступления в виде вымогательства, прикрывая рот потерпевшей своей одеждой, дважды наносят удар в левую часть грудной клетки. Подсудимые умышленно убив человека, сбрасывают тело школьницы в речку»

Приговор суда еще не вступил в законную силу.