В Шымкенте открылся сквер перед магазином «Спутник»

Некогда застроенный участок в центре Шымкента превратился в зеленый оазис.

Сквер возле магазина бывшего магазина «Спутник» возвели в рекордные сроки. Карусели и качели уже облюбовали малыши, а их родители и местные жители — удобные скамейки.

Участок несколько лет был предметом спора между местными жителями и предпринимателями. Одни хотели видеть здесь сквер, другие планировали построить торговый центр. А другой бизнесмен уже успел возвести здесь магазин. Переговоры между акиматом и бизнесменами затянулись на годы.

В итоге удалось прийти к компромиссу: предпринимателям предоставили равноценный участок в другой части Шымкента и выплатили компенсацию за объекты по рыночной стоимости.

«На одной из первых встреч с населением житель Аль-Фарабийского района подняли вопрос. Мы пришли, посмотрели. оценили. Как раз тогда приняли генплан, здесь был предусмотрен сквер. И соответственно было принято решение, мы хозяину предоставили соответствующий земельный участок. Часть закрыли деньгами», — говорит Габит Сыздыкбеков, аким г.Шымкента.

На территории сквера будут расти многолетние деревья, уже высажено 100 саженцев ивы, 20 берез, 18 акаций, 8 платанов, 20 дубов, сосен, и 18 каштанов. Через несколько лет под их тенью можно будет наслаждаться спасительной прохладой жарким южным летом.

«Мы добивались 20 лет, чтобы здесь был сквер. Мы в восторге, мы говорим что это не сквер, а мини парк, а некоторые говорят, что это Лас-Вегас», — говорит Ирина Голубева, жительница г. Шымкента.

«Здесь очень красиво стало, аж дышать хочется, очень свежо, красиво и удобно», — говорит Разия Кулымбетова, жительница г. Шымкента.

На реконструкцию сквера не было потрачено ни тиына бюджетных денег. Все было сделано за счет местных предпринимателей, которые выступили спонсорами.

«Поливная система отработана, освещение все горит. Весной будет все зеленое. Каждая компания каждый бизнесмен свою лепту внес для города», — говорит Канат Амирбеков, предприниматель.

Этот сквер не последний в Шымкенте. Сотрудникам пяти районных акиматов поручено найти участки пригодные под озеленение.