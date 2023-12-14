В Шымкенте отметили 90-летие государственного деятеля Дүйсенкуль Боповой

Государственному и общественному деятеля Дуйсенкуль Боповой исполнилось бы 90-лет.

В областном историко-краеведческом музее почтили память легендарной личности, конференцией «Қызмет пен құрмет».

Дуйсенкуль Бопова — уроженка села Караспан Ордабасинского района. Трудовую деятельность начала в 1948 году библиотекарем средней школы в Арыси. Сообразительная по натуре девушка рано привлекла внимание. Не только сослуживцы, но и главы районов возлагали большие надежды на будущее девушки.

Ответственность и прилежность в работе дали возможность Дуйсенкуль расти по карьерной лестнице. Она была 1-ем секретаря райкома комсомола и доросла до должности заместителя председателя обкома партии. Жизненный путь стал примером для подражания,- говорит государственный деятель Куаныш Айтаханов, специально приехавший из Астаны.

Куаныш Айтаханов, государственный деятель:

«Нравственность, глубокие знания, стойкий нрав Дуйсенкуль не забыть. Как она относилась к работе. К людям. Всегда старалсь всем помочь. Никогда ни на кого не повышала голос. Все вопросы решала спокойно. Настойчивости ее можно позавидовать. Она всегда доводила порученное дело до конца. О ней слагали легенды. Её все уважали».

Трудовая деятельность Дуйсенкуль Боповой была насыщенной. Несмотря на занятость, она всегда находила время побывать в родном селе, встретиться с сельчанами.

Бахтияр Тургунов, житель г. Шымкента:

«Дуйсенкуль апай была очень добрая. Всегда приветливая. Всегда старалась поддержать людей, решить их проблемы. Сейчас нужны такие люди. Внимательные и скромные».

Персонального пенсионера Союзного значения, в 1988 году пригласили возглавить областное общество по охране исторических памятников. Сложную и ответственную работу она выполнила с честью. Дуйсенкуль Боповой было присвоено звание Почетного гражданина Шымкента.В доме, где прожила кавалер ордена Трудового Красного Знамени, установили памятную доску. Дуйсенкуль Бопова скончалась на 81-ом году жизни, в октябре 2014-го года.