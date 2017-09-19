Клара Алипова: «Мне есть кого благодарить»

Говорят, успех – это успеть. Успеть получить образование, профессию, создать семью, построить карьеру, бизнес, сделать что-то полезное не только для семьи, но и для страны, гражданином которой являешься.

А еще, успеть сделать едва ли не самое важное в жизни – высказать свою признательность людям, благодаря которым ты состоялся, своим наставникам, учителям. Вспомнить о тех, кого уже нет. Отдать должное тем, кто есть, кто был и остается рядом в самые важные моменты жизни.

Вот такое настроение в эти дни у Клары Тулендиевны Алиповой, почетного гражданина Южно-Казахстанской области, почетного гражданина города Шымкента, советника президента ОЮЛ «Гражданский Альянс ЮКО», кавалера орденов «Трудового Красного Знамени», «Курмет».

Откуда такое настроение? Скорее всего, это просто особенность возраста. Нет прежнего вороха забот, ежедневной суеты, спешки. Возможно, просто времени стало больше для свободных раздумий.

… Итак, люди, причастные к становлению Клары Тулендиевны. Прежде всего, это родители, которые с ранних лет привили дочери тот самый набор нравственных качеств, ценностей, следование которым и отличает порядочного человека во все времена. Чувство ответственности, долга, причем, не только перед собой, но, скорее, перед обществом.

Это тоже оттуда, из семьи, отроческой поры. Ведь не случайно еще с юности главным ее девизом стали слова Павки Корчагина, героя книги Николая Островского «Как закалялась сталь». Помните: «Самое дорогое у человека – это жизнь. Она дается ему один раз, и прожить ее надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, чтобы не жег позор за подленькое и мелочное прошлое, чтобы, умирая, смог сказать: вся жизнь и все силы были отданы самому главному в мире – борьбе за освобождение человечества. И надо спешить жить. Ведь нелепая болезнь или какая-либо трагическая случайность могут прервать ее».

Такой идеал был в ту пору у многих, но далеко не все остались верны ему. А Клара Тулендиевна этим устремлениям не изменила. Возможно, именно это и объясняет ее стремительный служебный рост: от учителя средней школы №4 имени Н. Островского, до секретаря Чимкентского обкома компартии. И уже в годы независимости – от директора экономического колледжа до президента ОЮЛ «Гражданский Альянс ЮКО».

Время и Судьба свели Клару Алипову с очень яркими людьми. Работа под их началом, в одной команде с ними в итоге сделали ее профессионалом своего дела в высшем смысле этого слова.

Вскоре многим стало ясно: на какой бы участок работы не посылать Алипову, какое бы дело не поручить, она выполнит, решит его на самом высшем уровне. Переделывать не придется.

А сами имена наставников Клары Тулендиевны – это само по себе уже история – история времени, история нашей области, страны. Василий Андреевич Ливенцов, Жомарт Буланович Тыныбаев, Аманулла Габдулхаевич Рамазанов, Асанбай Аскарович Аскаров. Все они – люди Чести, Дела, верного служения стране, ее гражданам. В числе наставников Алиповой и Динмухамед Кунаев.

Когда в 1982 году она избиралась секретарем Чимкентского обкома партии, необходимо было пройти собеседование не только в Алма-Ате, но и в Москве, в ЦК партии. Еще бы, ведь в нашей области тогда были сосредоточены десятки крупных промышленных предприятий, высшие учебные заведения, сотни учреждений.

«Смотри, Клара, не подведи! – напутствовал Динмухамед Ахмедович. – Отвечай на вопросы четко, конкретно. Иначе скажут, мол, кого это Кунаев нам прислал…»

Клара Тулендиевна не подвела. А вскоре организовала работу так, что об области заговорили на уровне Союза, такие были достигнуты здесь показатели.

Организаторская, идеологическая, воспитательная работа. Такие задачи приходилось решать Кларе Тулендиевне в годы Союза. Годы Независимости несколько изменили эти задачи. Вместо канувшей в небытие идеологической работы пришлось, что называется, в новых условиях, «с нуля», заниматься вопросами развития гражданского общества. Объединять усилия различных общественных объединений, неправительственных организаций, профсоюзов, партий, бизнеса для решения определенных проблем социума, общества.

По большому счету, стояла задача – научить людей принимать участие в решении своих же проблем. Но для этого нужно было переломить иждивенческие привычки. В итоге образовалась первая в республике ассоциация «Гражданский Альянс ЮКО». Именно так, сначала у нас, в Южном Казахстане, затем в республике. Значимость этого союза бизнеса и НПО еще предстоит переосмыслить, но то, что он оказался более чем продуктивен, неоспоримо.

Напомню, что первым «детищем» Гражданского Альянса стал проект внедрения несудебных форм разрешения конфликтов. При финансовой поддержке бизнес-структур, входящих в ГА ЮКО, педагогами Санкт-Петербургского государственного университета было подготовлено 15 медиаторов, способных вести переговоры в случае возникновения конфликтов. О том, что эта проблема была отнюдь не надуманной, свидетельствовало ЧП в Байдибекском районе, где тогда бастовали женщины…

Из более близких по времени акций ГА ЮКО – акции «Эстафета добрых дел» и «Чистый город». К слову акция-конкурс «Чистый город» проводится в Шымкенте уже в шестой раз. Чем не показатель того, что идея преображения мест проживания более чем востребованная…

Чего стоит еще один «долгоиграющий» проект ГА ЮКО – «Ярмарка социальных идей и проектов»… Скольким людям помог этот проект! Сколько идей получили «путевку в жизнь» благодаря этой ярмарке… Отдельная тема – поддержка НПО в сельской местности. Именно с трибуны Гражданского Альянса чаще всего говорится о социальной ответственности бизнеса. Словом, это мощь, сила гражданского общества.

И всю глубину этого потенциала лучше всего в Южном Казахстане знала и знает Клара Алипова. За ней народ шел и, если надо, пойдет и дальше. Потому что там, где она, всегда есть преобразования к лучшему: от обыденного к интересному, от безнадежного к вполне решаемому, от упадка к возрождению. Этому ее научили ее наставники. Как эстафету она передала принципы своей работы своим молодым коллегам.

Удивительно, но она ДО СИХ пор учится, нисколечко не смущаясь признаваться, что чего-то недопоняла. Это, как всегда, по-честному.

Фарида Шарафутдинова

«Клара Тулендиевна вошла в мою жизнь и осталась в моем сердце. Она была моим руководителем – строгим, требовательным, зачастую резким, не терпящим оправданий «почему не…». Ее боялись, но уважали. Почему? Она справедлива и не способна на подлости. Никогда и ни за что! И в обиду «своих» не давала. Сегодня я называю Клару Тулендиевну своим Учителем, в котором живет Ученик. Да, да! Она не прекращает учиться познавать изменяющийся мир, даже найдя в себе мотивацию сесть за парту и получить современную профессию – медиатор (не путать с медитацией). Клара Тулендиевна – личность глобального масштаба…»

Валентина Сиврюкова, экс-вице-министр труда и соцзащиты населения РК, участница гражданского движения «За правовой Казахстан».

«Клара Алипова – этой мой настоящий партийный товарищ, очень эффективный руководитель. Таких, как она, единицы. Я это понял давным-давно, когда мы совместно решали вопросы организации общественного питания в нашем, тогда Дзержинском районе. Это касалось и детсадов, и школьных, и заводских столовых, и пищеблоков больниц. Все проблемные вопросы решались оперативно, грамотно. Да, где-то командным, волевым методом, но решались. Она не боялась ответственности. Это качество присуще только честным людям, каковой она и является. Я желаю Кларе Тулендиевне крепкого здоровья, бодрости. Все стальное у нее уже есть».

Алтыбай Бабаев, ветеран ВОВ, Почетный гражданин города Шымкента.

«Женское сообщество Южного Казахстана благодарно Кларе Алиповой за то, что она и ее соратники подняли с трибуны Гражданского Альянса вопросы продвижения гендерной политики, предотвращения бытового насилия, воспитания молодежи, продвижение сельских НПО. В первые годы после распада Советского Союза, при котором женщинам были созданы «тепличные условия», в том числе, представительская квота в органах власти, «женский вопрос» у нас был отброшен на несколько десятилетий назад. Кто-то должен был сдвинуть с «мертвой точки» эти вопросы. И этим «кто-то» стали такие люди, как Клара Алипова, люди, по меткому определению Нурсултана Назарбаева – «строящие демократию в нашей стране». Желаем Кларе Тулендиевне здоровья, воплощения всего задуманного на благо процветания нашей Родины».

С уважением, от имени ЮКО совета женщин Баян Жандосова.